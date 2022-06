Städte als Motor für europäischen „Green Deal“ – Bürgermeister Ludwig traf EU-Kommissions-Vize Timmermans zu Arbeitsgespräch

Wien (OTS/RK) - Europas Städte sind mit großem Engagement dabei, ihren Beitrag zur CO2-Neutralität zu definieren und auch zu leisten. Welche Maßnahmen Wien setzt und wie das Ziel einer klima-neutralen Stadt erreicht werden kann, war Gegenstand eines Arbeitsgesprächs mit dem Vizepräsidenten der Europäischen Kommission und Kommissar für Klimaschutz, Frans Timmermans und Bürgermeister Michael Ludwig heute, Montag, im Rathaus. Der niederländische EU-Politiker ist aktuell auf Besuch in Wien.

„Mit ihrer Innovationskraft und Nähe zu den Bürgerinnen und Bürgern sind Städte geradezu prädestiniert, eine Vorreiterrolle in der Bewältigung der Klimakrise einzunehmen. Im Gegenzug fordern sie aber auch eine aktive Beteiligung an der EU-Politikgestaltung und eine Einbeziehung in die europäischen Fördersysteme zur Bewältigung der Energie-Wende“, fasst Stadtchef Michael Ludwig den Inhalt des Austausches mit Timmermans zusammen.

Die europäischen Städte – und insbesondere Wien – seien ein Motor für den europäischen ‚Green Deal‘ und den Kampf für das Klima, ist Ludwig überzeugt: „In Wien haben wir beispielsweise das ambitionierte Ziel gesetzt, bis 2040 CO2-neutral zu werden – dabei hilft uns eine gut ausgebaute Daseinsvorsorge in Kombination mit intelligenter 'Smart City Strategie', also neuen Technologien, den Möglichkeiten der Digitalisierung und moderner Infrastruktur“, sagt Ludwig.

Als Beispiel für die laufenden großen Klima-Projekte in der Stadt besuchte Timmermans gemeinsam mit Wirtschafts- und Öffi-Stadtrat Peter Hanke die Baustelle für die neuen U-Bahn-Linien U2 und U5.

Beim heutigen Wien-Besuch von EU-Kommissions-Vize Timmermans stand neben dem Baustellen-Besuch und einem Austausch mit Studierenden von Wiener Unis auch ein Treffen mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen in der Hofburg auf dem Programm.

Fotos in Kürze auf https://www.wien.gv.at/presse/ (Schluss) ato/red

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Stadt Wien Presse- und Informationsdienst, Diensthabende/r Redakteur*in

Service für Journalist*innen, Stadtredaktion

01 4000-81081

dr @ ma53.wien.gv.at

www.wien.gv.at/presse