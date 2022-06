Ablative Solutions, Inc. gibt den Abschluss der vierten Tranche seiner Vorzugsfinanzierungsrunde der Serie D für einen einzigartigen therapeutischen Ansatz zur Behandlung von unkontrolliertem Bluthochdruck bekannt

Wakefield, Mass. (ots/PRNewswire) - Ablative Solutions, Inc., ein Unternehmen, das bei der Behandlung von Bluthochdruck neue Wege beschreitet, gab heute den Abschluss der vierten Tranche seiner Finanzierungsrunde der Serie D bekannt, die dem Unternehmen einen Gesamterlös von 91,4 Millionen US-Dollar einbrachte. Gilde Healthcare, BioStar Capital, Invus Opportunities und ein nicht genannter strategischer Unternehmensinvestor führten die Finanzierungsrunde der Serie D mit mehreren Tranchen an.

„Wir sind mit dem Abschluss unserer Serie-D-Finanzierungsrunde und der anhaltenden Unterstützung unserer Investoren trotz der Herausforderungen durch die COVID-19-Pandemie äußerst zufrieden", erklärte Kate Rumrill, Präsidentin und CEO.

Diese Mittel werden für den Abschluss unserer laufenden Target BPI-Zulassungsstudie verwendet, in der das neuartige, alkoholvermittelte Nieren-Denervierungsverfahren des Unternehmens zur Senkung des Blutdrucks bei Menschen mit unkontrolliertem Bluthochdruck bei gleichzeitiger Einnahme blutdrucksenkender Medikamente untersucht wird. Dieses Verfahren wird mit dem Peregrine System™ durchgeführt, einem Kombinationspräparat, das auf Nerven abzielt, von denen bekannt ist, dass sie die Blutdruckregulierung des Körpers beeinflussen. Das Peregrine System verabreicht kleine Dosen dehydrierten Alkohols direkt in den Raum außerhalb der Nierenarterie, um die überaktive Signalübertragung der sympathischen Nerven zu blockieren.

„Wir sind weiterhin dankbar für die großartige Gruppe von klinischen Partnern, die wir haben, und für die Fortschritte, die wir in unseren Studien im Rahmen unseres TARGET-BP-Programms erzielen", sagte Rumrill. „Wir sind von diesen Bemühungen ermutigt und freuen uns darauf, die Ergebnisse mitzuteilen, sobald sie vorliegen."

Informationen zum Peregrine System Kit

Das Peregrine System Kit besteht aus zwei Komponenten, dem Peregrine System Infusionskatheter und dehydriertem Alkohol. Das Peregrine System Kit zur Nierendenervierung ist nicht für den kommerziellen Vertrieb genehmigt und seine Verwendung ist auf Untersuchungen im Rahmen klinischer Studien in den Vereinigten Staaten und Europa beschränkt. Das Unternehmen nimmt derzeit Patienten in die Zulassungsstudie TARGET BP I auf, um die Sicherheit und Wirksamkeit bei der Behandlung von Patienten mit unkontrolliertem Bluthochdruck in Verbindung mit blutdrucksenkenden Medikamenten zu untersuchen. Weitere Informationen zur TARGET BP I-Studie finden Sie unter: www.targetbp1.com.

Informationen zum Peregrine System Infusionskatheter

Der Peregrine System Infusionskatheter wurde im Rahmen des Premarket Notification Prozesses (510(k)) für die Infusion von diagnostischen und therapeutischen Wirkstoffen in den perivaskulären Bereich des peripheren Gefäßsystems zugelassen. Der Peregrine System Infusionskatheter ist CE-gekennzeichnet für die Infusion eines neurolytischen Wirkstoffs (z.B. Alkohol), um eine Senkung des systemischen Blutdrucks bei hypertensiven Patienten zu erreichen. Der Peregrine-Katheter ist weder in den USA noch in Europa im Handel erhältlich.

Informationen zu Ablative Solutions

Ablative Solutions, Inc. mit Sitz in Wakefield, MA, wurde 2011 mit der Vision gegründet, den ungedeckten Bedarf an Bluthochdruck zu decken. Der Ansatz von Ablative Solutions zielt auf das überaktive sympathische Nervensystem ab, das eine Rolle bei Bluthochdruck, Herzversagen, Nierenerkrankungen, metabolischem Syndrom und Schlafapnoe spielen kann. Das Peregrine System wird derzeit zur Behandlung von Bluthochdruck in Verbindung mit blutdrucksenkenden Medikamenten untersucht. Weitere Informationen finden Sie unter: www.ablativesolutions.com.

