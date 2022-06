Theater, Tanz, Kabarett, Lesungen und mehr

Vom Storytelling Festival in Schwarzenau und Bad Schönau bis „Momo“ in Reinsberg

St. Pölten (OTS/NLK) - Ab morgen, Dienstag, 14. Juni, geht in Schwarzenau und Bad Schönau wieder Folke Tegetthoffs „fabelhaft!Niederösterreich“ über die Bühne. Das Internationale Storytelling Festival, das auch in Graz, Vorau, Bad Radkersburg und Wien Station macht, präsentiert dabei in seiner 35. Auflage neben klassischen Erzählern auch ungewöhnliche Formen des Storytellings wie Pantomime, Tanz, Figurentheater oder Clownerie. Nähere Informationen, das detaillierte Programm und Karten für Schwarzenau unter 02849/2247 und e-mail gemeinde @ schwarzenau.at, für Bad Schönau unter 02646/8284 und e-mail fabelhaft @ bad-schoenau.gv.at bzw. www.fabelhaft.at.

Am Mittwoch, 15. Juni, feiert das Theater Forum Schwechat seinen 30. Geburtstag: Ab 20 Uhr stehen dabei zunächst „Schwarze Wiener Geschichten“ mit Manuela Seidl und Daniel Truttmann auf dem Programm, ehe Dennis Jale ab 21 Uhr mit „The Great American Evergreens“ die besten Evergreens der amerikanischen Musikgeschichte zu Gehör bringt; ab 23 Uhr gibt es dann noch eine DJ-Line mit Open End. Eintritt:

freie Spende; nähere Informationen beim Theater Forum Schwechat unter 01/7078272, e-mail karten @ forumschwechat.com und www.forumschwechat.com.

Ebenfalls am Mittwoch, 15. Juni, setzt das Lastkrafttheater die Tournee seiner diesjährigen Produktion „Des is afoch so - Ein sagenhafter Jux“ von Peter Pausz (Regie: Nicole Fendesack) ab 19.30 Uhr am Stadtplatz von Gmünd fort. Weitere Termine gibt es am Freitag, 17. Juni, ab 19 Uhr im Südpark in St. Pölten, am Dienstag, 21. Juni, ab 19 Uhr vor St. Peter an der Sperr in Wiener Neustadt, am Mittwoch, 22. Juni, ab 19.30 Uhr vor Schloss Kottingbrunn, am Donnerstag, 23. Juni, ab 19 Uhr am Dorfplatz von Leobendorf und am Freitag, 24. Juni, ab 19 Uhr am Enzo-Platz in Langenzersdorf. Nähere Informationen beim Lastkrafttheater unter 0699/11127543 und 0676/6947625, e-mail info @ lastkrafttheater.com und www.lastkrafttheater.com.

Im Rahmen des Mistelbacher „LiteraTourFrühlings“ ist am Donnerstag, 16. Juni, Adi Hirschal mit seinem Buch „Da stimmt was nicht“ zu Gast im Alten Depot in Mistelbach. Am Donnerstag, 23. Juni, folgt im Café Harlekin Doris Knecht mit ihrem Roman „Die Nachricht“. Nähere Informationen und Karten beim Alten Depot Mistelbach unter 02572/3955, e-mail office @ erste-geige.at und www.erste-geige.at bzw. bei der Stadtbibliothek Mistelbach unter 02572/2515-6310 und www.mistelbach.noebib.at.

Am Freitag, 17. Juni, zeigt sich Thomas Maurer im Wald4tler Hoftheater in Pürbach als „Zeitgenosse aus Leidenschaft“; der gleichnamige Kabarettabend beginnt um 20.15 Uhr. Nähere Informationen und Karten beim Wald4tler Hoftheater Pürbach unter 02853/78469, e-mail office @ hoftheater.at und www.hoftheater.at.

„Rock It Ballet“ heißt es am Samstag, 18. Juni, ab 19 Uhr im Theater des Balletts in St. Pölten, wo das Europaballett zu Musik der Rolling Stones, von Slade, Nazareth, Deep Purple u. a. aus den 1970er- und -80er-Jahren tanzt. Am Dienstag, 21., und Mittwoch, 22. Juni, sind zudem jeweils ab 18 Uhr zwei Abende „Ballet Jeunesse“ angesetzt, an denen die Eleven des Ballettkonservatoriums St. Pölten ihr Können präsentieren. Nähere Informationen und Karten unter 02742/230000, e-mail info @ europaballett.at bzw. tickets @ europaballett.at und www.europaballett.at.

Am Sonntag, 19. Juni, ist Konstanze Breitebner mit „Omi Alarm“ von Susanne Felicitas Wolf zu Gast in der Kulturwerkstatt Kottingbrunn. Beginn ist um 18 Uhr; nähere Informationen und Karten bei der Kulturszene Kottingbrunn unter 02252/74383, e-mail office @ kulturszene.at und www.kulturszene.at.

Im Garten des Kartausen-Cafés in Mauerbach gastiert am Dienstag, 21., Mittwoch, 22., Freitag, 24., und Samstag, 25. Juni, Stefano Bernardin mit seiner „Hamlet – One Man Show“ nach William Shakespeare (Regie:

Hubsi Kramar); Beginn ist jeweils um 20 Uhr. Nähere Informationen beim Kulturverein Kunststücke Mauerbach unter 0699/11959365 und e-mail kulturverein @ kunststuecke-mauerbach.at; Karten unter www.kunststuecke-mauerbach.at.

Im Veranstaltungshaus Moment in Litschau findet am Dienstag, 21. Juni, ab 10 Uhr ein Humus-Seminar mit dem US-Experten für Bodenfruchtbarkeit Neal Kinsey zum Thema „Fruchtbarer Boden als Grundlage für ein nachhaltiges Leben“ statt. Nähere Informationen unter 0644/5365806, e-mail christina.boehm @ koenigsleitn.at und www.koenigsleitn.at/unser-dorf/#moment.

Im Konzerthaus Weinviertel in Ziersdorf spielt das Theatro Piccolo am Mittwoch, 22. Juni, ab 10.15 Uhr für Kinder ab sechs Jahren das alte afrikanische Märchen „Elefantenmond“. Nähere Informationen und Karten beim Konzerthaus Weinviertel unter 02956/2204-16, e-mail tickets @ konzerthaus-weinviertel.at und www.konzerthaus-weinviertel.at.

Am Donnerstag, 23. Juni, stellt Matthias Strolz ab 20 Uhr im Cinema Paradiso Baden sein Buch „Gespräche mit einem Baum“ vor; im Anschluss an die Lesung gibt es ein Publikumsgespräch. Nähere Informationen und Karten beim Cinema Paradiso Baden unter 02252/256225 und www.cinema-paradiso.at/baden.

Am Samstag, 25. Juni, können sich junge Gäste ab drei Jahren im VAZ St. Pölten ab 16 Uhr auf „Conni – Das Zirkusmusical“ freuen. Nähere Informationen und Karten beim VAZ unter 02742/71400, e-mail ticket @ vaz.at und www.vaz.at.

Am Samstag, 25., und Sonntag, 26. Juni, steht im Garten des TAM, des Theaters an der Mauer in Waidhofen an der Thaya, ein „Theaterklamauk zum Sommerbeginn“ auf dem Spielplan. Beginn ist jeweils um 18 Uhr; nähere Informationen beim TAM unter 02842/52955, e-mail theater @ tam.at und www.tam.at.

Am Donnerstag, 30. Juni, eröffnen Christoph Grissemann, Michael Maertens und Armin Wolf mit „Kunst” von Yasmina Reza den diesjährigen „Schwimmenden Salon" im Thermalbad Bad Vöslau. Beginn ist um 20.30 Uhr; nähere Informationen und Karten unter 02252/762660, e-mail schwimmender.salon @ voeslauer.at und www.thermalbad-voeslau.at.

Ebenfalls am Donnerstag, 30. Juni, lädt die Sparkasse Langenlois ab 19 Uhr zu einem Kabarettabend mit Benefizcharakter von und mit Clemens Maria Schreiner unter dem Titel „Das Beste vom Guten“ in die Garten.Arena Schiltern der Erlebnisgärten Kittenberger. Nähere Informationen und Karten unter 050100/79700 und www.s-kabarett-tour.at/3062022.

Am Donnerstag, 30. Juni, werden auch die Erzählabende über die „Welt von früher“ im Rahmen des Projekts „Große Geschichte, kleine Geschichten“ im Gasthaus Pollak in Alt Weitra fortgesetzt. Ab 18.30 Uhr geht es diesmal um das Thema „Wirtshausg‘schichten“. Nähere Informationen unter 0664/1505348, Thomas Samhaber, und e-mail sam @ ild.cc.

Im Konzerthof des Stadtamtes Mödling feiert am Donnerstag, 30. Juni, ab 19.30 Uhr William Shakespeares „Ein Sommernachtstraum" in einer Bearbeitung von Helena Scheuba und unter der Regie von Nicole Fendesack Premiere. Gespielt wird die diesjährige Produktion von Shakespeare in Mödling bis 30. Juli, jeweils Donnerstag bis Sonntag ab 19.30 Uhr. Nähere Informationen und Karten unter 0664/93009579 und www.shakespeareinmoe.at.

„Bloody Nero? Das Erbe eines Kaisers“ nennt sich ein Vortrag von Mag. Bernadette Kalteis und Dr. Johannes Deibl anlässlich der aktuellen Produktion der Melker Sommerspiele am Freitag, 1. Juli, ab 18 Uhr im Dietmayrsaal von Stift Melk. Nähere Informationen beim Stift Melk unter 02752/555-230, e-mail kultur.tourismus @ stiftmelk.at und www.stiftmelk.at.

El Cid (gelesen von Markus Hering am Freitag, 1. Juli, ab 20.30 Uhr), Don Quijote (gelesen von Karl Markovics am Samstag, 2. Juli, ab 20.30 Uhr) und Don Juan (gelesen von Michael Köhlmeier am Sonntag, 3. Juli, ab 18 Uhr) stehen heuer beim „Klangraum Dobra“ auf der Burgruine Dobra im Mittelpunkt; dazu gibt es jeweils mittelalterliche Musik vom Ensemble Leones. Karten an der Abendkasse und unter 0900/9496096 bzw. www.oeticket.com; nähere Informationen unter www.klangraumdobra.at.

Am Freitag, 1. Juli, ab 20 Uhr geht auch das St. Pöltner Sommerfestival „SommerTheaterPark“ in die zweite Runde. Eröffnet wird die Veranstaltungsserie unter dem Motto „Freiheit, Abenteuer und Leidenschaft“ vom Europaballett, für das Peter Breuer, ausgehend von Prosper Mérimée und Georges Bizet, das neue Handlungsballett „Carmen“ geschaffen hat. Folgetermine: Samstag, 2., Donnerstag, 14., und Freitag, 15. Juli, jeweils ab 20 Uhr. Nähere Informationen und Karten unter 02742/230000; e-mail karten @ sommertheaterpark.at und www.sommertheaterpark.at.

Am Samstag, 2. Juli, werden um 14 Uhr die Festspiele Reichenau mit einem Künstlerfest im Kurpark bei freiem Eintritt eröffnet. Die erste Premiere folgt abends ab 19.30 Uhr mit Anton Tschechows „Die Möwe“ in der Regie von Torsten Fischer. Bereits am Sonntag, 3. Juli, steht ab 15.30 Uhr mit Frank Wedekinds „Frühlings Erwachen“ in der Regie von Christian Berkel die nächste Premiere auf dem Spielplan. Für Sonntag, 3. Juli, ist zudem ab 15.30 Uhr auch der erste Termin der Gesprächsreihe „Alte Meister“ mit Hermann Beil angesetzt. Nähere Informationen und das detaillierte Programm unter 02666/52528; Karten unter e-mail tickets @ theaterreichenau.at und www.theaterreichenau.at.

Mit der Wiederaufnahme von „Don Camillo und Peppone“ in einer eigens adaptierten Bühnenversion der Filme der 1950er- und -60er-Jahre von Gerold Theobalt startet das Sommertheater Mödling unter der Leitung von Andreas Berger am Samstag, 2. Juli, am Mödlinger Kirchenplatz vor St. Othmar in die Open-Air-Saison; Beginn ist um 19.30 Uhr. Folgetermine: 7., 8., 9., 14., 15., 16., 19., 20., 21., 28., 29. und 30. Juli sowie 3., 4., 5., 6., 9., 10., 12. und 13. August jeweils ab 19.30 Uhr. Nähere Informationen und Karten beim Mödlinger Infoservice unter 02236/400-124 und www.theater-moedling.at.

Am Heldenberg präsentieren die einstigen „Kaiserschimmel der Habsburger Monarchie“ bei ihrer Lipizzanergala am Samstag, 2. Juli, ab 18.30 Uhr zum mittlerweile bereits 13. Mal die Hohe Schule der Dressur. Karten u. a. beim Heldenberg-Shop unter 02956/81240; nähere Informationen unter www.derheldenberg.at.

Anlässlich des 100. Geburtstages von Paul Flora liest Gregor Seberg am Sonntag, 3. Juli, ab 11 Uhr im Karikaturmuseum Krems Texte des Karikaturisten und Zeichners. Nähere Informationen und Karten unter 02732/908020, e-mail office @ karikaturmuseum.at und www.karikaturmuseum.at bzw. www.kunstmeile.at/seberg-ticket.

Schließlich spielt das Linzer Theater des Kindes am Sonntag, 3. Juli, ab 17 Uhr in der Burgarena Reinsberg „Momo” nach dem Märchen-Roman von Michael Ende. Nähere Informationen und Karten bei der Burgarena Reinsberg unter 07487/21388, e-mail office @ reinsberg.at und www.kulturdorf.reinsberg.at.

