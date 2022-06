Thomas Baumgartner verstärkt Compliance-Team von Haslinger / Nagele

Wien (OTS) - Der richtige Mann zur rechten Zeit: Mit Thomas Baumgartner, LL.M. (WU) gewinnt Haslinger / Nagele gerade in einer Phase, in der Compliance-Checks in Zusammenhang mit Sanktionen und Lieferketten mehr denn je gefragt sind, einen versierten Anwalt mit internationaler Erfahrung.

"Thomas Baumgartner ist für uns ein Glücksfall: Er bringt hochspezialisierte Expertise in unser Compliance-Team ein und kann auf ein bewährtes internationales Netzwerk zurückgreifen. Der Ausbau unserer Compliance-Beratung erhält mit ihm enorme Schubkraft – besonders bei aktuell hochbrisanten Themen wie den Russland-Sanktionen und den Whistleblower-Systemen" , freut sich Martin Stempkowski, Mitglied des Management-Boards von Haslinger / Nagele, über die Verstärkung.

Thomas Baumgartner, der auch zertifizierter Compliance Officer ist, begann 2014 seine Karriere bei einer Wiener Großkanzlei im Bereich Dispute Resolution und Wirtschaftsstrafrecht. Im Sommer 2019 wechselte er nach Deutschland zu Pohlmann & Company, eine der führenden Kanzleien auf dem Gebiet Compliance, und arbeitete an internationalen Projekten zu präventiver Compliance, internen Untersuchungen und Compliance Monitorships.

"Internationale Standards und interdisziplinäre Vernetzung sind bei der Compliance-Beratung unverzichtbar. Ich freue mich sehr, meine Kompetenzen und Kontakte bei Haslinger / Nagele einbringen zu können. Gemeinsam werden wir verstärkt Unternehmen sowohl beim Aufbau und der Weiterentwicklung von präventiven Compliance Maßnahmen als auch bei der Aufarbeitung von Compliance Verstößen und der damit verbundenen Durchsetzung oder Abwehr von allfälligen Ersatzansprüchen unterstützen" , erklärt Thomas Baumgartner.

Daneben reizt ihn auch die klassische anwaltliche Tätigkeit vor Gericht wieder. Er kehrt damit in zweifacher Hinsicht zu einer "alten Liebe" zurück: nach Österreich und in den Fachbereich Prozessführung.

Mit dem Zugang von Thomas Baumgartner möchte Haslinger / Nagele seine internationale Präsenz sowie die Zusammenarbeit mit Pohlmann & Company weiter ausbauen und damit den Wachstumskurs der Kanzlei konsequent fortführen.

Haslinger / Nagele Rechtsanwälte GmbH ist mit über 25 AnwältInnen und rund 130 MitarbeiterInnen, verteilt auf zwei Standorte in Linz und Wien, eine der führenden Anwaltskanzleien Österreichs. Die Kompetenzen der im Jahr 1955 gegründeten Kanzlei erstrecken sich über sämtliche Bereiche des Wirtschaftsrechts einschließlich des Wirtschaftsstrafrechts.

