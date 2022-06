„Report“: Ringen um Milliardenpaket, um die Folgen der Teuerung abzufedern

Am 14. Juni um 21.05 Uhr in ORF 2

Susanne Schnabl präsentiert den „Report" am Dienstag, dem 14. Juni 2022, um 21.05 Uhr in ORF 2 mit folgenden Themen:

Ringen um Milliardenpaket

Die türkis-grüne Koalition verspricht neue Maßnahmen, um die Folgen der Teuerung abzufedern. Das Paket werde größer sein als die bisherigen Maßnahmen, also mehr als vier Milliarden Euro bewegen, heißt es aus Regierungskreisen. Außer der Verschiebung der CO2-Bepreisung auf den Herbst und der Erhöhung des Klimabonus ist noch wenig konkret bekannt – die Verhandlungen sind angeblich in der Endphase. Für welche Maßnahmen haben sich andere europäische Staaten entschieden und wie wirken sie? Betroffene und Wirtschaftsfachleute kommen im Bericht von Laura Franz, Stefan Daubrawa und Martin Pusch zu Wort.

Im Interview dazu der Vorsitzende des Fiskalrats, Christoph Badelt, angefragt als Studiogast ist Finanzminister Magnus Brunner, ÖVP.

Neue Machtverhältnisse

In der zweitgrößten Stadt Österreichs – in Graz – regieren seit einem halben Jahr KPÖ, Grüne und SPÖ. Eine bisher einzigartige politische Konstellation in Österreich. Das links-linke Experiment, wie es von der Opposition genannt wird, hat gleich einmal zuerst bei sich gespart und die Klubförderung gekürzt, Müll- und Kanalgebühren nicht erhöht und den Sozialfonds aufgestockt. Doch welche Rezepte gibt es von der kommunistisch-grün-roten Koalition gegen die akute Teuerungs-und Klimakrise? Sophie-Kristin Hausberger und Helga Lazar auf Spurensuche in Graz.

Im Visier der Hacker

Seit fast drei Wochen kämpft das Land Kärnten mit den Folgen eines Hackerangriffs durch die Gruppe Black Cat. Die meisten der abgerufenen Dateien betreffen direkt das Büro des Landeshauptmanns Peter Kaiser, der nach wie vor nicht auf die Lösegeldforderung eingehen will. Erpresserische Cyberangriffe sind nicht neu – doch dass nun die Verwaltung eines ganzen Bundeslandes zumindest zeitweise lahmgelegt war, wirft die Frage auf, wie gut Österreich vor solchen Angriffen geschützt ist. Wie groß ist die Gefahr neuer Angriffe, was ist das Ziel der Angreifer und wie kann man sich effektiv schützen? Yilmaz Gülüm und Alexander Sattmann berichten.

