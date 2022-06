AVISO PK: Die Kunsthalle Wien zeigt ab 30. Juni Einzelausstellung von Katrina Daschner

Wien (OTS) - "Burn & Gloom! Glow & Moon! Thousand Years of Troubled Genders" ist die bisher umfassendste Ausstellung der in Wien lebenden Künstlerin und Filmemacherin Katrina Daschner. Die von Övül Ö. Durmuşoğlu kuratierte Schau unternimmt eine Reise durch zwei Jahrzehnte intersektionaler und queerer Praxen in Film, Performance, Skulptur und Community-Arbeit.



Pressekonferenz "Katrina Daschner. BURN & GLOOM! GLOW & MOON! Thousand Years of Troubled Genders"

Datum: 30.06.2022, 10:00 - 11:00 Uhr

Ort: Kunsthalle Wien MuseumsQuartier

Museumsplatz 1, 1070 Wien, Österreich

Url: https://kunsthallewien.at/ausstellung/katrina-daschner-burn-and-gloom-glow-and-moon/

