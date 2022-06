Bundesheer ehrt Wiens Bürgermeister Ludwig

Tanner lobt ausgezeichnete Zusammenarbeit zwischen Bundesheer und Stadt Wien

Wien (OTS) - Heute, am 13. Juni 2022, verlieh Verteidigungsministerin Klaudia Tanner den Ehrenpreis „Pro Defensione“ an Wiens Bürgermeister und Landeshauptmann, Michael Ludwig. Der „Friedenspreis“ ist ein Sinnbild für besondere Verdienste um die militärische Landesverteidigung in Wien. Zwei Soldaten wurden für ihre Leistungen mit dem „Pro Defensione Junior“ ausgezeichnet. Die Feierlichkeiten fanden in der Maria-Theresien-Kaserne in Wien statt.

„Bürgermeister Michael Ludwig setzt sich immer für die militärische Landesverteidigung ein und gibt ein klares Bekenntnis zu den Aufgaben, der Ausrüstung und der Bedeutung des Bundesheeres ab. Er steht für eine herausragende Zusammenarbeit zwischen der Stadt Wien und dem Militärkommando Wien und zeigt, dass Bund und Land sehr erfolgreich zusammenarbeiten können. Gerade in den letzten beiden ereignisreichen Jahren hat er diese enge Zusammenarbeit eindrucksvoll unter Beweis gestellt“, so Verteidigungsministerin Klaudia Tanner in ihrer Rede an Wiens Bürgermeister.

Als Beispiele nannte die Verteidigungsministerin unter anderem die Organisation der großen Massentests im Zuge der Corona-Pandemie, die sowohl der Stadt, als auch dem Bundesheer hohe, auch internationale Anerkennung, gebracht hat. Zugleich erwähnte die Ministerin die besondere Wertschätzung durch den Landeshauptmann für den raschen Einsatz des Bundesheeres in der Terrornacht des 2. November 2020. Insbesondere nannte dieser dabei den verantwortlichen Wiener Militärkommandanten und die Kräfte des Jagdkommandos, der Militärpolizei und der 3. Jägerbrigade.

„Das Bundesheer hat schon öfter bewiesen, dass es in Krisenzeiten in der Lage ist wirksam zu helfen. Ich sehe das Bundesheer als wichtigen Partner für die Helfer Wiens und zähle es zu meinen Aufgaben als Bürgermeister, die ausgezeichnete Kooperation weiter zu fördern“, so Bürgermeister Michael Ludwig, der sich über die Auszeichnung sichtlich freute.

Im Rahmen der Verleihung wurden auch Major Jürgen Eckhart und Offiziersstellvertreter Marco Stowasser - beide Covid-19-Sicherheitsbeauftragte des Militärkommandos Wien - für die Ausarbeitung und Umsetzung aller internen Schutzmaßnahmen, inklusive Test- und Impfstrategie, mit dem Preis „Pro Defensione Junior“ geehrt. Aufgrund der fachlichen Kompetenz der beiden Soldaten konnten sämtliche logistische Maßnahmen bei den Assistenz- und Unterstützungsleistungen, wie zum Beispiel bei den Massentestungen in Wien, hervorragend bewältigt werden.

Die Friedensplastik „Pro Defensione“ ist ein Sinnbild für besondere Verdienste um die militärische Landesverteidigung in Wien. Jedes Jahr werden Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft oder Kultur geehrt. Seit 1992 wird auch der „Pro Defensione Junior“ vergeben. Er wird an Personen verliehen, die sich bereits in jungen Jahren für die militärische Landesverteidigung in Wien einsetzen. 1986 war mit dem UN- Friedensjahr das Geburtsjahr des „Pro Defensione“.

