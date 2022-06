ÖAAB zollt Günther Platter Respekt und Anerkennung

Mit Anton Mattle wird Tirol weiterhin in guten Händen sein

Wien (OTS) - "Günther Platter hat über 14 Jahre lang das Land Tirol nach besten Wissen und Gewissen geführt. Viele Stunden war er mit Leidenschaft für die Tirolerinnen und Tiroler unterwegs. Er ist gerade für den ÖAAB immer eine große Stütze gewesen. Er ist ein Sozialpolitiker mit Herz und Verstand. Im Namen des ÖAAB zollen wir ihm Respekt und Anerkennung für seine Arbeit und sein Engagement. Nun hat er mit Toni Mattle einen ausgezeichneten Nachfolger gefunden, der Tirol in seinem Sinne weiterführen wird. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem designierten Landeshauptmann. Mit ihm gewinnt Tirol einen Politiker mit Weitblick", betont ÖAAB-Bundesobmann KO August Wöginger.

"Anton Mattle ist ein Politiker, der sich immer bestens informiert an die Arbeit macht, hohes Arbeitstempo an den Tag legt und über eine beachtliche soziale Expertise verfügt. Es freut uns, dass er die Nachfolge von Günther Platter antritt. Das Land Tirol ist bei ihm in besten Händen. Er wird mit Engagement und Leidenschaft den erfolgreichen Weg der ÖVP Tirol fortsetzen“, ist ÖAAB-Generalsekretär Abg.z.NR Christoph Zarits überzeugt.





Rückfragen & Kontakt:

ÖAAB-Bundesleitung

Team Presse

+43 (1) 40 141 591

presse @ oeaab.com

www.oeaab.com