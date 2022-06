Wöginger dankt scheidendem Tiroler Landeshauptmann Günther Platter für seine jahrzehntelange Arbeit

ÖVP-Klubobmann: Platter bewies stets Gespür für die Anliegen der Menschen – Nachfolger Toni Mattle wird die Volkspartei Tirol mit ruhiger Hand erfolgreich führen

Wien (OTS) - "In seiner langen politischen Laufbahn hat Tirols Landeshauptmann und Landesparteiobmann Günther Platter unterschiedlichste Funktionen und Ämter bekleidet und dabei stets sein hervorragendes Gespür für die Anliegen der Menschen bewiesen", betont ÖVP-Klubobmann August Wöginger zum heute bekanntgegebenen Rücktritt von Landeshauptmann Günther Platter. Platter sei seit über 36 Jahren politisch aktiv, sei es auf Gemeindeebene als Bürgermeister, als Bundesminister oder wie zuletzt als Landeshauptmann. "Die Tirolerinnen und Tiroler konnten sich auf sein immer offenes Ohr für ihre Bedürfnisse und Anliegen verlassen. Seine aufrichtige Art und Handschlagqualität wurde von der Bevölkerung stets anerkannt", betont Wöginger. "Ich bedanke mich bei Günther Platter für alles, was er in den vergangenen Jahrzehnten – sowohl auf Bundes- als auch Landesebene – geleistet hat. Im Namen des Parlamentsklubs der Österreichischen Volkspartei wünsche ich ihm alles Gute und Gesundheit", so der Klubobmann.

Der designierte Nachfolger Platters Toni Mattle werde aufgrund seiner Expertise und verbindenden Art über die Parteigrenzen hinweg geschätzt. Für Wöginger sei er damit die "Idealbesetzung", um das Land Tirol weiterhin zu stärken. "Landesrat Toni Mattle hat in der Vergangenheit als Bürgermeister mehrmals seine Führungsstärke bewiesen. Mit seiner ruhigen Hand wird er die konsequente Arbeit für Tirol - und damit auch für Österreich - erfolgreich fortsetzen. Ich wünsche ihm für seine neue Verantwortung als designierter Landesparteiobmann in Tirol viel Kraft und alles Gute", sagt Wöginger abschließend. (Schluss)

