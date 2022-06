GLOBAL 2000 begrüßt Meilenstein für saubere und sichere Wärmeversorgung in Österreich

Umweltschützer:innen sehen große Fortschritte, bemängeln aber fehlende Details für Gas-Ausstieg

Wien (OTS) - Die Umweltschutzorganisation GLOBAL 2000 hat sich lange für diese gesetzliche Regelung eingesetzt und zeigt sich in einer ersten Reaktion erfreut über den heute vorgestellten Regierungsbeschluss zu einem Erneuerbaren-Wärmegesetz: „Das ist ein Meilenstein für eine sichere und saubere Wärmeversorgung der Menschen in Österreich. Es fehlen allerdings wichtige Regelungen für den Gasausstieg. Diese Lücke ist angesichts der Energiekrise besonders schwer zu verstehen. Es braucht noch deutliche Nachbesserungen, damit wir in eine erneuerbare Energiezukunft steuern, unabhängig von Öl- und Gaslieferungen werden und gleichzeitig Arbeitsplätze schaffen und die regionale Wirtschaft beleben“, so Agnes Zauner, Geschäftsführerin von GLOBAL 2000.



Es gibt 600.000 Ölheizungen und 900.000 Gasheizungen in Österreich, die es durch klimafreundliche Heizungen zu ersetzen gilt. GLOBAL 2000 wird den Regierungsentwurf in den nächsten Tagen und Wochen noch eingehend analysieren. Das Gesetz ist ein bedeutender Schritt für die Energiewende und die Energieunabhängigkeit in Österreich, allerdings gibt es auch noch Lücken, die es zu schließen gilt, damit eine sichere und saubere Wärmeversorgung für alle Menschen in Österreich möglich wird. So braucht es dringend klare Regelungen, damit der Ausstieg aus allen Gasheizungen gelingen kann. Weiters gibt es derzeit noch keine gesetzliche Verbindlichkeit, Fernwärme auf klimafreundliche Energien umzustellen. Mehr als ein Drittel der Fernwärme wird derzeit mit Erdgas erzeugt. Verbindliche Umstiegspläne der Energieversorger gibt es aber noch nicht und auch keine gesetzliche Verbindlichkeit dafür. GLOBAL 2000 spricht sich dafür aus, dass alle Energieversorger nun freiwillig einen Ausstiegsplan aus fossiler Energie ausarbeiten.

