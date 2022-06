Totschnig: Platter hat viel für Tirolerinnen und Tiroler erreicht

Landwirtschaftsminister dankt Tirols Landeshauptmann für jahrelanges Engagement und setzt auf weitere gute Zusammenarbeit mit designiertem Nachfolger Toni Mattle

Tirol (OTS) - „Günther Platter ist einer der erfahrensten und vielseitigsten Politiker dieses Landes. Er hat mit Umsicht und Weitblick für Österreich und Tirol gearbeitet. Die Politik ist für ihn eine Berufung, der er mit viel Freude, Leidenschaft und Engagement gefolgt ist. Zuerst als Bürgermeister, dann als Nationalrat, Landesrat, Verteidigungsminister, Innenminister und vor allem als Landeshauptmann hat er viel für seine Heimat und die Tirolerinnen und Tiroler erreicht. Ich danke für die jahrelange gute Zusammenarbeit und bin davon überzeugt, dass auch sein designierter Nachfolger Toni Mattle ein starker Partner für unsere Tiroler Heimat, unsere bäuerlichen Familienbetriebe und das ganze Land sein wird“, betont Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig, der am Landesparteivorstand der Tiroler Volkspartei teilnahm, wo Toni Mattle offiziell als Nachfolger von Landeshauptmann Günther Platter designiert wurde.

Nach 14 Jahren an der Spitzes des Landes Tirol könne Platter auf eine eindrucksvolle Bilanz verweisen. „Er war immer ein verlässlicher Partner für den ländlichen Raum und die Bäuerinnen und Bauern. Regionale Entwicklung und die Chancengleichheit zwischen Stadt und Land gehören zu seinen wichtigsten Anliegen. So war Tirol Vorreiter beim Breitbandausbau, auch den Wissenschafts- und Forschungsstandort hat er intensiv gefördert. Er ist ein Politiker des Ausgleichs und ein Brückenbauer, die partnerschaftliche Zusammenarbeit ist sein Erfolgsrezept. Mit seiner Expertise und seinem politischen Geschick war mir Günther Platter stets ein Vorbild“, so Totschnig.

Toni Mattle sei ein Garant für Stabilität in unsicheren Zeiten: „Spätestens seit der Bewältigung der Katastrophe in Galtür ist klar, dass er ein versierter und besonnener Krisenmanager ist. Gerade vor dem Hintergrund des Russischen Krieges in der Ukraine, der Pandemie und Fragen des Klimawandels sind Erfahrung, Stabilität und Weitblick entscheidend. Mit Toni Mattle als künftigen Landeshauptmann können die Tirolerinnen und Tiroler auch weiterhin in eine sichere Zukunft blicken.“

Rückfragen & Kontakt:

Telefon: 01 71100-606747

Mail: presse @ bmlrt.gv.at

https://www.bmlrt.gv.at/