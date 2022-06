SPÖ-Holzleitner zu Teuerung: Armut verhindern!

SPÖ-Frauen rufen zur Unterzeichnung der österreichweiten Petition „Teuerungswahnsinn stoppen!“ auf

Wien (OTS/SK) - „Wir müssen alles tun, um Armut zu verhindern! Frauen verdienen noch immer weniger und leiden daher unter der Teuerung besonders“, so SPÖ-Frauenvorsitzende Eva-Maria Holzleitner, die zur Unterzeichnung der österreichweiten SPÖ-Petition „Teuerungswahnsinn stoppen!“ aufruft. ****

Die Zahlen sind erschütternd: In einem von drei Haushalten decken die Einnahmen die Ausgaben nicht mehr. Das bedeutet, dass auf Erspartes zurückgegriffen werden muss oder Schulden gemacht werden müssen. Für alleinlebende, junge Frauen, Pensionistinnen und Alleinerzieherinnen ist die Situation besonders dramatisch. „Die gestiegenen Mietkosten treiben Frauen und ihre Kinder in Obdachlosigkeit. Das müssen wir verhindern!“, so Holzleitner.

„Die Mieterhöhungen müssen sofort rückgängig gemacht werden und Kategorie- und Richtwertmieten bis 2025 eingefroren werden. Dazu kommen akute Maßnahmen wie ein Vorziehen der Pensionsanpassung, höheres Arbeitslosengeld und ein Streichen der Mehrwertsteuer auf Lebensmittel, Energie und Sprit. Zusätzlich muss ein Paket zur Vermeidung von Armut geschnürt werden“, fordert Holzleitner. Dazu gehört auch die längst versprochene Unterhaltsgarantie und höhere Sozialleistungen. „Die Regierung muss endlich aufwachen und rasch handeln“, so Holzleitner abschließend.

SERVICE: Hier geht’s zur SPÖ-Petition „Teuerungswahnsinn stoppen!“: https://tinyurl.com/bdhba2yp

