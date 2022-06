Grüne Wien/Kraus: Große Freude über Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz - Stadt Wien braucht dringend Kurswechsel

Klimaschutz statt Betonpolitik - Forderungen der Grünen Wien für klimafitte, zukunftsfähige Stadt bleiben bestehen

Wien (OTS) - „Dass das Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz in Begutachtung geht, ist ein riesiger und wichtiger Schritt für ein zukunftsfähiges, klimafittes Österreich” freut sich Peter Kraus, Parteivorsitzender der Grünen Wien. Gemeinsam mit dem ebenfalls heute von Klimaministerin Leonore Gewessler präsentierten Drei-Punkte-Plan für Erneuerbare Energie bekommt die Energiewende in Österreich einen Grünen Turbo.

Wien muss jetzt nachziehen. „Die anstehende Reform der Wiener Bauordnung muss eine Klimareform werden, ganz unter dem Motto: Raus aus Öl und Gas. Denn: jede zweite Gastherme in Österreich ist in Wien zu finden.”, so Kraus weiter. “Gerade in Wien brauchen die vielen tausenden Mieterinnen und Mieter eine klimafitte Bauordnung. Nur so können wir unabhängig von Öl und Gas werden und Mieterinnen und Mieter vor der fossilen Teuerung beschützen.“

Die Forderungen der Grünen Wien:

· Die für Herbst anstehende Bauordnungsreform muss eine Klimaschutzreform werden

· ab sofort Phase-Out-Plan für Gastherme und Umrüstung von bestehenden Gasthermen auf Erneuerbare Heizsysteme

· Sanierungsoffensive und Effizienzsteigerung, denn jede eingesparte Kilowattstunde hilft uns, noch schneller von russischem Öl und Gas unabhängig zu werden

· Klimaschutzgebiete zu größeren Klimagrätzl weiterentwickeln, in denen lokal verfügbare erneuerbare Ressourcen bestmöglich verbunden und genutzt werden

„Der heute gesetzte Schritt ist ein sehr wichtiger für die Zukunft Österreichs und ein großer Erfolg grüner Politik. In Wien sind wir aber nach wie vor gefordert, die Beton-Politik der aktuellen Stadtregierung hinter uns zu lassen und endlich Klimaschutz ernst zu nehmen. Mit noch mehr Straßen und Beton werden wir jedenfalls nichts erreichen.“ so Kraus abschließend.





