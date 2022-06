10. Bezirk: „Falco Forever“-Show im Böhmischen Prater

Michael Patrick Simoner am 17. Juni im „Tivoli“, Eintritt gratis

Wien (OTS/RK) - „Falco Forever“ lautet der Titel der mitreißenden „Tribute“-Show, die der routinierte Entertainer und Imitator Michael Patrick Simoner (M.P.S.) am Freitag, 17. Juni, im Saal „Tivoli“ im Böhmischen Prater (10., Laaer Wald 30 c) präsentiert. Dabei wandelt der selbst ernannte „Apostel des Falken“ auf den Spuren des unvergessenen Sängers „Falco“ (Johann „Hans“ Hölzel, 1957 – 1998) und beeindruckt mit einer verblüffend starken Ähnlichkeit von Stimme, Gewand und Geste. Das Konzert startet um 19.30 Uhr (Einlass: 18.00 Uhr). Der Eintritt ist frei. Die Veranstaltung des Vereines „Kulturring Favoriten“ wird vom Bezirk gefördert. Internet-Infos über Simoner: www.falco-forever.com.

Mit Liedern wie „Der Kommissar“, „Rock Me Amadeus“, „The Sound Of Music“ und „Vienna Calling“ hat der charismatische Vokalist „Falco“ sein Publikum im Inland und Ausland begeistert. Der mit vielen Auszeichnungen bedachte Künstler ruht in einem Ehrengrab auf dem Wiener Zentralfriedhof. Im Heimatbezirk Margareten gibt es eine „Falcostiege“, in der Donaustadt eine „Falcogasse“. Der Verein „Kulturring Favoriten“ kooperiert bei diesem Konzert mit dem „Kulturverband Favoriten“. Verbandssprecher Manfred Fritz berichtet über sonstige Veranstaltungen im „Tivoli“ unter der Telefonnummer 0676/720 94 11 (E-Mail m.fritz@musicreport.at).

Allgemeine Informationen:

Falco (Wien Geschichte Wiki): www.geschichtewiki.wien.gv.at/Falco

Falcogasse (Wien Geschichte Wiki): www.geschichtewiki.wien.gv.at/Falcogasse

Falcostiege (Wien Geschichte Wiki): www.geschichtewiki.wien.gv.at/Falcostiege

Kulturverband Böhmischer Prater: www.böhmischer-prater.at

Veranstaltungen im 10. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/favoriten/

