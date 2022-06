Zwang zur Kassenpraxis? Debatte über ÄrztInnenmangel

Die RegionalMedien Austria veranstalten eine Diskussion über den "Nachwuchsmangel" und den Spannungsbogen Privat- vs. KassenärztInnen.

Wien (OTS) - In einer hochkarätig besetzten „Runde der Regionen“, zu der die RegionalMedien gemeinsam mit der Hausärzt:in laden, gehen GesundheitsexpertInnen der Frage nach, ob das System der Kassen- und PrivatärztInnen noch zeitgemäß ist.

Lange Wartezeiten, oftmals keine Kassenärztin/kein Kassenarzt in der Nähe verfügbar, teure Arzthonorare: Immer öfter spüren PatientInnen die Verschlechterung der Gesundheitsversorgung im niedergelassenen Bereich am eigenen Körper.

Vermehrt wählen ÄrztInnen den Weg in den kaum regulierten Privat-/Wahlarzt-Bereich, der immer öfter auch abseits von evidenzbasierter Medizin agiert, weswegen immer mehr Kassenstellen unbesetzt bleiben, wie der Rechnungshof in einer Analyse feststellte.

Woran liegt es wirklich, dass immer mehr ÄrztInnen in den Privatbereich wechseln? Und haben wir genügend Nachwuchs unter den MedizinerInnen, um den Bedarf an Kassen-Ordinationen in Österreich zu decken?

Über dieses Thema diskutieren Dr. Katharina Rauch, Sektionsleitung für Öffentliche Gesundheit und Gesundheitssystem, "Chief Medical Officer", gemeinsam mit Kinderarzt Prim. Dr. Peter Voitl, Ärztekammer, Erstes Wiener Kindergesundheitszentrum Donaustadt, und Dr. Richard Brodnig, Allgemeinmediziner, Obmann der Jungen Allgemeinmedizin (JAMÖ).

Die Diskussion findet im Rahmen des etablierten Formats "Runde der Regionen" der RegionalMedien Austria statt. Durch die Diskussion führen Karin Martin, Chefredakteurin des Fachmagazins "Hausärzt:in" und Maria Jelenko, Chefredakteurin RegionalMedien Austria.

Termin: Dienstag, 14. Juni ab 16 Uhr live auf meinbezirk.at

Livestream Die Diskussion wird live auf meinbezirk.at übertragen Zur Live-Diskussion

