Robotics Day: FH Technikum Wien gibt Einblick in die vielfältige Welt der Robotik

Wien (OTS) - Die FH Technikum Wien lädt am 23. Juni 2022 zum Robotics Day an ihren Campus. Dabei geben Studierende Einblicke in die verschiedenen Aspekte der Robotertechnik. Schüler*innen und andere Technikbegeisterte sind eingeladen, aktuelle Projekte der Robotiker*innen der FH Technikum Wien sowie von Partnerunternehmen aus der Industrie kennen zu lernen. Außerdem können die technische Infrastruktur und Labors der Fachhochschule besichtigt werden.

Roboter gewinnen in Wirtschaft, Wissenschaft, aber vor allem auch im Alltag immer mehr an Bedeutung. Dabei geht es nicht mehr nur um den Betrieb großer Industrieanlagen mit künstlicher Intelligenz, sondern beispielsweile auch um die Steigerung der Arbeits- und Lebensqualität in Medizin und Pflege mit Hilfe von Robotern. Andrea Mizelli-Ojdanic, Studiengangsleitung des Bachelorstudiengangs Mechatronik/Robotik, betont: „Die Robotik wird mehr und mehr zum Teil unseres Alltags. Bei unserem Robotics Day möchten wir zeigen, was alles möglich ist und wie faszinierend und vielfältig die Welt der Robotik ist. Wir freuen uns darauf, auf Technikbegeisterte und Interessierte zu treffen, die die technologische Zukunft mit uns vielleicht sogar aktiv gestalten möchten.“

Neben Firmenausstellungen großer Industrie- und Robotik-Unternehmen werden auch Projekte der Studierenden des Bachelorstudiengangs Mechatronik/Robotik gezeigt (z.B. Rettungsroboter, autonome Systeme, kollaborierende Roboter, etc.) und darüber hinaus Führungen am Campus und durch die Labore angeboten (u.a. Digitale Miniaturfabrik, Technikum Digital Factory – hier kann Augmented und Virtual Reality erprobt werden).

Wann?

Donnerstag, 23. Juni 2022, 9:00–16:00 Uhr

Wo?

FH Technikum Wien

Höchstädtplatz 6

1200 Wien

Über die FH Technikum Wien

Die FH Technikum Wien ist Österreichs Fachhochschule für Technik und Digitalisierung. Seit ihrer Gründung im Jahr 1994 hat sie über 13.000 Absolvent*innen hervorgebracht. Aktuell werden mehr als 4.500 Studierende in 30 Bachelor- und Master-Studiengängen sowie sechs Master-Lehrgängen und einem akademischen Lehrgang zu Spitzenkräften für die Wirtschaft ausgebildet. Die FH ist ein Netzwerkpartner des FEEI – Fachverband der Elektro- und Elektronikindustrie. www.technikum-wien.at

Download Pressefoto in hoher Auflösung hier.

Copyright: FHTW

Rückfragen & Kontakt:

Mag. (FH) Jürgen Leidinger

Marketing & Communications

Leitung PR, Content, Media

+43 664 619 2571

juergen.leidinger @ technikum-wien.at