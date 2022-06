Zum Staffelfinale wird die „Soko Donau“ „Ausgetrickst“

Außerdem am 14. Juni in ORF 1: „Liebe bringt den Tod“ für die „Soko Kitzbühel“

Wien (OTS) - Bevor Martin Gruber am Dienstag, dem 21. Juni 2022, seinen Dienst bei der „Soko Donau“ antritt, ist zum Finale der 16. Staffel des ORF/ZDF-Krimihits am Dienstag, dem 14. Juni, um 20.15 Uhr in ORF 1 das bewährte Team um Andreas Kiendl, Stefan Jürgens, Lilian Klebow, Brigitte Kren im Einsatz – und bekommt es diesmal mit einem Mordfall in einem Nobelhotel im eigentlich so idyllischen Bad Ischl zu tun. „Liebe bringt den Tod“ heißt es um 21.05 Uhr, wenn Jakob Seeböck, Julia Cencig und Ferry Öllinger zum gleichnamigen Dacapofall gerufen werden.

Mehr zu den Folgeninhalten

„Soko Donau – Ausgetrickst“ (Dienstag, 14. Juni, 20.15 Uhr, ORF 1) Mit u. a. Andreas Kiendl, Stefan Jürgens, Lilian Klebow, Brigitte Kren, Maria Happel und Helmut Bohatsch sowie Josephine Bloéb in einer Episodenrolle; Regie: Sophie Allet-Coche

In einem Nobelhotel im idyllischen Bad Ischl wird ein Mann erschossen. Die „Soko Donau“-Cops finden nicht nur heraus, dass er hier unter falschem Namen eingecheckt hat, sondern auch, dass er einem höchst lukrativen Geschäft nachging: Mit dem „Enkeltrick“ und einer falschen Sanitäteruniform hat er älteren Menschen viel Geld entlockt. Vielleicht zu viel …

„Soko Donau“ (im ZDF: „Soko Wien“) ist eine Produktion von Satel-Film in Zusammenarbeit mit ORF und ZDF, hergestellt mit Unterstützung von Fernsehfonds Austria, Filmfonds Wien, Land Oberösterreich, Land Niederösterreich, Cinestyria Filmcommission and Fonds und der Film Commission Graz.

„Soko Kitzbühel – Liebe bringt den Tod“ (Dienstag, 14. Juni, 21.05 Uhr, ORF 1)

Mit u. a. Jakob Seeböck, Julia Cencig, Ferry Öllinger, Andrea L’Arronge, Heinz Marecek und Veronika Polly sowie Michou Friesz und Simon Hatzl in Episodenrollen; Regie: Martin Kinkel

Das Liebespaar Anja und Markus wird auf brutale Weise in einem idyllischen Waldstück von einem Unbekannten hingerichtet. Wie sich herausstellt, war Anja mit dem eifersüchtigen und unberechenbaren Philipp Kerkmann (Manuel Mairhofer) befreundet. Dessen Mutter stellt sich schützend vor ihren Sohn, doch seine Schwester Kathrin (Sabrina Rupp) kann Konflikte bezeugen und außerdem mit einem brisanten Video aufwarten. Dann kommt es in demselben Waldstück zu einem weiteren Mord an einem Liebespaar, woraufhin Lukas (Jakob Seeböck) und Nina (Julia Cencig) einen riskanten Plan schmieden.

„Soko Kitzbühel“ ist eine Koproduktion von ORF und ZDF, hergestellt von beo-Film, unterstützt von Cine Tirol.

Alle Staffeln von „Soko Kitzbühel“ gibt es zum Streamen auf Flimmit (flimmit.at). Ebenso auf Flimmit abrufbar sind die „Soko Donau“-Staffeln 1 bis 15.

