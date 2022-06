Ein Verkehrstoter in der vergangenen Woche

154 Verkehrstote zwischen 1. Jänner und 12.Juni 2022

Wien (OTS) - In der vergangenen Woche starb ein Motorrad-Lenker bei einem Verkehrsunfall. Zu dem schweren Unfall kam es am Samstag, 11. Juni 2022, im Bezirk Innsbruck-Land, Tirol, wobei ein 25-jähriger Mann getötet wurde. Der Motorrad-Lenker kam während eines Überholmanövers mit seinem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn und in weiterer Folge ins Schleudern. Dadurch stürzte der Mann und schlitterte unter die linksseitige Leitschiene der Gegenfahrbahn, wo er gegen einen Leitschienensteher prallte. Der 25-Jährige erlitt durch den Aufprall tödliche Verletzungen und verstarb noch an der Unfallstelle.

Die Person kam in der Vorwoche auf einer Landesstraße B ums Leben. Der Verkehrstote musste in Tirol beklagt werden.

Vermutliche Hauptunfallursache war Überholen. Der tödliche Verkehrsunfall war ein Alleinunfall und der Verkehrstote war deutscher Staatsangehöriger.

Vom 1. Jänner bis 12. Juni 2022 gab es im österreichischen Straßennetz 154 Verkehrstote (vorläufige Zahl). Im Vergleichszeitraum 2021 waren es 121, 2020 129 und 2019 163.

