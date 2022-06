AKS: Vermutlich illegale NPO-Auszahlungen an Schülerunion sind ein Eingriff der ÖVP in österreichische Schüler_innenpolitik

ÖVP-nahe Schülerunion profitiert von NPO-Fonds. AKS fordert Rückzahlung der Fördergelder

Wien (OTS) - Ein großer Gewinner des mutmaßlichen Fördergeld-Skandals ist die Schülerunion. Aus der parlamentarischen Anfrage geht hervor, dass bundesweit 61.189€ an die Schülerunion geflossen sind, wohl unrechtmäßig, da die besagte Organisation kein gemeinnütziger Verein ist. Flora Prantl, Bundesvorsitzende der AKS, kritisiert:

„Die ÖVP weiß, was sie an ihrer Schülerunion hat. Sie ist ihre Nachwuchsakademie, der bereits namhafte Parteipolitiker_innen entsprungen sind. Das spiegelt sich auch in finanziellen Zuschüssen wider.“



"Wir fordern die umgehende Rückzahlung dieser Hilfsfonds. Die Staatskassa ist kein all you can eat-Buffet" , reagiert Flora Prantl. "Diese Gelder verschaffen allen anderen Organisationen bei der Wahl zur Landesschüler_innenvertretung erhebliche Nachteile." Dieses Wahlsystem ist laut Prantl ohnehin "undemokratisch und elitär". Eine Demokratisierung würde seit Jahren von der Schülerunion unterbunden. "Derzeit dürfen nur 0,0003% aller Schüler_innen ihre eigene Bundesschulsprecherin wählen. Seit über 30 Jahren fordert die AKS einen Demokratisierungsprozess durch die Direktwahl aller überschulischer Vertretungen. " , schließt die Bundesvorsitzende ab.



Mehr Informationen zu Wahlsystem der österreichischen Schüler_innenvertretung sind unter

www.aks.at/bildungspolitik zu finden.



