Teuerungswahnsinn stoppen! – SPÖ erhöht Druck auf Regierung mit österreichweiter Petition und fordert sofortige Teuerungsbremse

Alles wird immer teurer, doch Regierung bleibt untätig – SPÖ-Deutsch: „Selbst ÖVP-Granden Mikl-Leitner und Haslauer sprechen sich für SPÖ-Vorschläge gegen Teuerung aus“

Wien (OTS/SK) - Die Inflation ist so hoch wie seit fast 50 Jahren nicht mehr, doch die Regierung ist vollkommen untätig. Um den Druck auf die Regierung zu erhöhen, startet die SPÖ heute, Montag, eine österreichweite Petition und fordert eine echte Teuerungsbremse. „Wohnen, Lebensmittel, Strom, Gas und Sprit – alles wird immer teurer. Die Bevölkerung leidet enorm unter dem Teuerungswahnsinn. Doch die türkis-grüne Regierung ist nach all den Skandalen, Ermittlungen und Rücktritten nur noch mit sich selbst beschäftigt und hat für die Sorgen der Menschen kein Verständnis“, sagt SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch, der die Lösungen der SPÖ im Kampf gegen die Rekordteuerung bekräftigt: Die Mehrwertsteuer auf Lebensmittel, Energie und Sprit muss gestrichen werden, die Pensionen und das Arbeitslosengeld müssen erhöht, die Steuern auf Arbeit gesenkt werden. Außerdem fordert die SPÖ in der Petition eine sofortige Rücknahme der Mieterhöhung sowie das Einfrieren der Kategorie- und Richtwertmieten bis 2025. „Die Menschen in Österreich müssen sich das Leben leisten können. Der Teuerungswahnsinn muss gestoppt werden – und zwar SOFORT“, so Deutsch, der um Unterstützung für die SPÖ-Petition wirbt. ****

„Die Menschen haben die Ankündigungen, Mogelpackungen und Almosen der türkis-grünen Regierung satt. Es ist höchste Zeit, dass die Regierung endlich tätig wird und für Entlastung sorgt“, sagt Deutsch. „Selbst der niederösterreichischen Landeshauptfrau Mikl-Leitner und dem Salzburger Landeshauptmann Haslauer ist der Kragen nach monatelanger Untätigkeit von Kanzler Nehammer geplatzt – beide ÖVP-Granden drängen auf eine breite Entlastung und greifen dabei Vorschläge auf, die die SPÖ seit Monaten fordert und in zahlreichen Anträgen eingebracht hat“, so der SPÖ-Bundesgeschäftsführer, der betont, dass Nehammer intern längst angezählt ist. „Am besten wäre, Mikl-Leitner und Haslauer unterschreiben noch heute die SPÖ-Petition gegen den Teuerungswahnsinn, um Druck auf die türkis-grüne Regierung zu machen und gemeinsam für eine breite Entlastung zu kämpfen“, so Deutsch.

Für den SPÖ-Bundesgeschäftsführer ist klar: „Das ganze Land hat von dieser türkis-grünen Regierung die Nase gestrichen voll. Es braucht jetzt endlich Tempo, sonst drohen Österreich Armut und eine soziale Krise. Die Vorschläge der SPÖ gegen die Teuerung liegen längst auf dem Tisch – sie müssen jetzt endlich umgesetzt werden.“

SERVICE: Hier geht’s zur SPÖ-Petition „Teuerungswahnsinn stoppen!“: https://tinyurl.com/bdhba2yp

