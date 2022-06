16. Bezirk: Lesung „Jüdisches Ottakring und Hernals“

„Kaleidoskop“ bittet um Anmeldungen: Telefon 486 23 34

Wien (OTS/RK) - Der Kultur-Verein „Künstlerkreis Kaleidoskop“ weist am Mittwoch, 15. Juni, ab 19.00 Uhr, im Rahmen einer Lesung auf die Publikation „Jüdisches Ottakring und Hernals“ hin. Verfasst haben das Werk aus dem Verlagshaus „Mandelbaum“ die Autorinnen Evelyn Adunka und Gabriele Anderl. Adunka trägt Auszüge aus dem 400 Seiten starken Buch vor. Die Zuhörer*innen nehmen an diesem Abend an einer „Zeitreise in die Vielfalt verlorenen jüdischen Lebens in Wien“ teil. Ergänzend hält der als echtes Ottakringer Original bekannte Bezirkshistoriker Ferdinand „Ferry“ Kovarik einen bildenden Vortrag zum Thema „100 Jahre Land Wien“. Die Veranstaltung wird in „Kurvis Kellergwölb“ (16., Thaliastraße 12, vormals „Galerie Heinrich“) durchgeführt. Der Eintritt ist gratis. Besucher*innen sollen die geltenden Corona-Richtlinien beachten. Zudem sind Anmeldungen notwendig: Telefon 486 23 34, E-Mail buchhandlung-margaritella@speed.at.

Vom großen Tempel und Bethäusern bis zum Alltagsleben jüdischer Mitbürger*innen und deren Verfolgung in der NS-Zeit reichen die Schilderungen. Lebensläufe prominenter jüdischer Bewohner*innen von Ottakring und Hernals runden den im Handel zum Preis von 28 Euro erhältlichen Band ab. Die Zusammenkunft im „Kellergwölb“ wird seitens des Bezirkes unterstützt. Der Verlag „Mandelbaum“ ist per E-Mail erreichbar: office@mandelbaum.at. E-Mails an die Vereinigung „Künstlerkreis Kaleidoskop“: 3k.kaleidos@gmx.at.

