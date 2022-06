„DIE.NACHT“: „Willkommen Österreich“ mit Sophie Passmann und Viktor Gernot am 14. Juni in ORF 1

Danach eine neue Folge „Science Busters“ und ein Wiedersehen mit „Gute Nacht Österreich“

Wien (OTS) - In „Willkommen Österreich“ treffen Stermann und Grissemann am Dienstag, dem 14. Juni 2022, um 22.00 Uhr in ORF 1 auf die Botschafterin der Millennials: Autorin, Satirikerin und Moderatorin Sophie Passmann. Sie ist eine der vielversprechendsten Stimmen ihrer Generation. Außerdem nimmt Kabarettist und Praterbühnen-Direktor Viktor Gernot auf dem Gästesessel Platz. Um 23.00 Uhr hat „DIE.NACHT“ nicht nur eine neue Folge „Science Busters“ zu bieten, sondern auch ein neues Gesicht: Neben Martin Puntigam und Florian Freistetter ist ihre neue Kollegin Astronomin Ruth Grützbauch im Einsatz. Sie widmen sich dem Thema „Crashkurs über Simmering“. Anschließend gibt es um 23.40 Uhr ein Dacapo mit „Gute Nacht Österreich“.

„Willkommen Österreich mit Stermann & Grissemann“ um 22.00 Uhr

Freiluftbühnen sind die neuen Event-Locations und Viktor Gernot hat 2021 mit seiner „Praterbühne“ mitten in der Pandemie eine solche eröffnet. Mit zahlreichen humoristischen Acts will er dort das Publikum unter freiem Prater-Himmel von Juni bis Oktober begeistern und auch sein neues Soloprogramm „Schiefliegen“ wird dort aufgeführt. Zum sitzenden Talk mit Stermann und Grissemann kommt der Kabarettist und Praterbühnen-Direktor in den überdachten Marxpalast.

Comedy ist tot, hoch lebe Dramedy! Sophie Passmann ist seit dem „Neo Magazin Royale“ einer der gefragtesten Köpfe der Branche. Auch ihre Bücher „Komplett Gänsehaut“ und „Alte weiße Männer“ kletterten an die Spitze der Bestsellerlisten. Jetzt verkörpert die Stimme der Twenty-Somethings eine Hauptrolle in der Dramedyserie „Damaged Goods“, die die großen Themen der Millennials behandelt. Mit Stermann und Grissemann spricht sie nicht nur über diese Themen, sondern auch darüber, wie die „Willkommen Österreich“-Boomer die jüngere Generation noch abholen können und wie sie die Zukunft des Fernsehens sieht.

Neue Folgen: „Science Busters – Crashkurs über Simmering“ um 23.00 Uhr

Diese Woche heißt es im Frontal-Unterricht an der Uni Graz „Crashkurs über Simmering“. Die „Science Busters“ schauen in den Himmel und klären: Wenn zwei Galaxien aufeinander zukommen, wer hat Vorfahrt? Und wie gefährlich sind Simmeringer Katzen? MC Martin Puntigam und der Astronom Dr. Florian Freistetter freuen sich über die TV-Premiere ihrer nagelneuen Kollegin und Planetariumsdirektorin, der Astronomin Dr. Ruth Grützbauch, aus Simmering an der Heide.

Für Fans des Wissenschaftskabaretts gibt es viele weitere Folgen der „Science Busters“ auch auf Flimmit (flimmit.at).

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at