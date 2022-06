AVISO: Neue Folge von Politik am Ring am 20. Juni

Wie wird der Wirtschaftsstandort Österreich krisensicher?

Wien (PK) - In der neuen Ausgabe von Politik am Ring, am 20. Juni 2022, um 21.00 Uhr, diskutieren live in der Mediathek der Parlamentswebsite die Vertreter:innen der fünf Parlamentsfraktionen zum Thema: "Wie wird der Wirtschaftsstandort Österreich krisensicher?".

Der Krieg in der Ukraine und die Pandemie führen uns die Schattenseiten der Glo­balisierung vor Augen. Die Abhängigkeit von russischen Rohstoffen und die Aus­lagerung von wichtigen Produktionszweigen machen das österreichische Wirt­schaftssystem krisenanfällig. Welche Schlüsselindustrien müssen gestärkt oder neu aufgebaut werden?

Was muss geschehen, damit der Standort Österreich kri­sensicherer und unabhängiger wird und wettbewerbsfähig bleibt?

Die Sendung wird ab 21 Uhr aus dem Dachfoyer der Wiener Hofburg übertragen und ist auf der Website zu Politik am Ring live zu sehen. Sie ist nach der Aufzeichnung dauerhaft in der Mediathek auf der Parlamentswebsite abrufbar. Medienunternehmen können den Livestream unentgeltlich übernehmen und die gesamte Sendung oder auch Ausschnitte zu Informationszwecken zeigen.

Politik am Ring: "Wie wird der Wirtschaftsstandort

Österreich krisensicher?"

Es diskutieren: Maria Theresia Niss (ÖVP), Christoph Matznetter (SPÖ), Walter Rauch (FPÖ), Elisabeth Götze (Grüne), Karin Doppelbauer (NEOS)

ExpertInnen: Iris Frey (ATTAC) und Michael Löwy (Industriellenvereinigung)

Moderation: Gerald Groß (Schluss) mar

