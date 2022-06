Sportlandesrat Danninger empfing erfolgreiche Paralympische Athletinnen und Athleten

„Sportland Niederösterreich ist unglaublich stolz so großartige Sportlerinnen und Sportler als inspirierende Vorbilder zu haben“

St. Pölten (OTS/NLK) - Vorige Woche empfing Sportlandesrat Jochen Danninger im Industriesaal des NÖ Landhauses die erfolgreichen niederösterreichischen Versehrtensportlerinnen und Versehrtensportler der Paralympischen Winterspiele 2022 in Peking. Diese brachten neun der insgesamt dreizehn österreichischen Paralympics-Medaillen nach Niederösterreich. Einen großen Anteil daran hatte vor allem die Familie Aigner aus Gloggnitz, die mit den Zwillingsgeschwistern Barbara und Johannes sowie den älteren Schwestern Veronika und Guide Elisabeth im Ski Alpin in der Kategorie „Sehbehindert“ am Start war. Der größte Coup gelang dem erst 16-jährigen Johannes Aigner und Guide Matteo Fleischmann mit fünfmal Edelmetall. Zweimal Gold holte er in der Abfahrt und im Riesentorlauf, zweimal Silber in der Kombination und im Slalom sowie einmal Bronze im Super-G. Zwei Goldmedaillen im Slalom und Riesentorlauf gab es auch für Veronika und Guide Elisabeth Aigner. Schwester Barbara Aigner und Guide Klara Sykora sicherten sich zudem Silber im Slalom und Bronze im Riesentorlauf. Zusätzlich war der Niederösterreicher Lorenz Lampl als Guide der sehbehinderten Salzburgerin Carina Edlinger Wegbereiter für eine Gold- und Bronzemedaille. „Ihr habt wirklich beeindruckende Leistungen gezeigt und uns mit der Medaillenflut bei den Paralympics begeistert. Durch eure unglaublichen Erfolge seid ihr großartige Vorbilder, insbesondere für unsere Jüngsten, und ihr inspiriert die Menschen weit über die Grenzen unseres Bundeslandes hinaus. Ganz Niederösterreich ist stolz auf euch“, gratulierte Sportlandesrat Jochen Danninger den Ausnahme-Athletinnen und -Athleten.

Als Dankeschön und Anerkennung für die großen Erfolge überreichte Sportlandesrat Jochen Danninger bei der Ehrung Johannes Aigner und Matteo Fleischmann, Veronika Aigner (Elisabeth Aigner war verhindert), Barbara Aigner und Klara Sykora sowie Lorenz Lampl neben der Medaillenprämie auch ein Paket mit niederösterreichischen Köstlichkeiten und einen brandneuen SPORTLAND Niederösterreich-Hoodie.

Weitere Informationen beim Sportland Niederösterreich unter 02742/9000-19876, Patrick Pfaller, und E-Mail patrick.pfaller @ noe.co.at, bzw. beim Büro LR Danninger unter 02742/9005-12253, Mag. Andreas Csar, und E-Mail andreas.csar @ noel.gv.at

