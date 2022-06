AVISO: Abschlussveranstaltung zur EU-Zukunftskonferenz im Parlament

Nationalratspräsident Sobotka lädt zum Diskussionsforum über Bürger:innenempfehlungen

Wien (PK) - Am 24. Juni 2022 findet im Parlament in der Hofburg auf Einladung von Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka ein Diskussionsforum über die "Konferenz zur Zukunft Europas" statt. Ein Jahr lang waren seit Mai 2021 EU-weit Vorschläge von Bürger:innen zur Weiterentwicklung der Union bei den EU-Institutionen eingelangt. Die Ergebnisse dieser Konferenz - über 300 Maßnahmen, gegliedert in 49 Vorschläge und neun Kapitel - umfassen unter anderem Klimawandel und Umwelt, Gesundheit, Wirtschaft, soziale Gerechtigkeit und die weltpolitische Stellung der EU.

Anhand dieser Themenpalette wird die Zukunft der EU diskutiert von Bürger:innen, Vertreter:innen aller Parlamentsfraktionen und von österreichischen Abgeordneten aus dem EU-Parlament, namentlich Othmar Karas, Evelyne Regner und Claudia Gamon. Klimaministerin Leonore Gewessler wird sich per Livezuschaltung einbringen.

Nach der Begrüßung durch Nationalratspräsident Sobotka leitet Reinhold Lopatka, Vorsitzender des EU-Unterausschusses des Nationalrats, in die Thematik ein. Die Schlussworte sprich der Obmann des EU-Ausschusses des Bundesrats, Christian Buchmann.

Abschlussveranstaltung zur EU-Zukunftskonferenz

Zeit: Freitag, 24. Juni 2022, 14.00

Ort: Parlament in der Hofburg, Dachfoyer

Medienvertreter:innen sind herzlich eingeladen und können sich unter medienservice @ parlament.gv.at anmelden. (Schluss) rei

Rückfragen & Kontakt:

Pressedienst der Parlamentsdirektion

Parlamentskorrespondenz

Tel. +43 1 40110/2272

pressedienst @ parlament.gv.at

http://www.parlament.gv.at

www.facebook.com/OeParl

www.twitter.com/oeparl