Anregende Denkanstöße beim Business-Treff am Wirtschaftsstandort NÖ

LR Jochen Danninger: „Niederösterreichische Standorte bieten perfekte Rahmenbedingungen für wirtschaftlichen Erfolg“

St. Pölten (OTS/NLK) - Im Mittelpunkt des diesjährigen Business-Treffs stand der Erfahrungsaustausch am Wirtschaftsstandort Niederösterreich. Wirtschaftslandesrat Jochen Danninger und ecoplus Geschäftsführer Helmut Miernicki konnten zahlreiche Unternehmerinnen und Unternehmer im Office Park 4 des Flughafens Wien begrüßen. Rund 100 Gäste nutzten die Möglichkeit zum gegenseitigen Kennenlernen und zum Networking.

„Gerade nach den pandemiebedingten Einschränkungen ist es für unsere Unternehmerinnen und Unternehmer wichtig sich auszutauschen und Kontakte zu knüpfen. Denn Kooperationen und Netzwerke sind das Um und Auf, um gut für die Zukunft gerüstet zu sein und Innovationen anzustoßen“, unterstrich Wirtschaftslandesrat Jochen Danninger. „Ein Kriterium für den wirtschaftlichen Erfolg ist der richtige Standort eines Unternehmens in Kombination mit den bestmöglichen Rahmenbedingungen – und genau das bietet Niederösterreich für Wirtschaftstreibende. Wir dürfen uns aber nicht auf unseren Erfolgen ausruhen, sondern müssen immer am Puls der Zeit bleiben und uns mit aktuellen Entwicklungen und Trends auseinandersetzen. So sind in den vergangenen Monaten auch Themen wie Ökologie und Digitalisierung stärker in den Mittelpunkt gerückt. Diese Entwicklung hat zwar lange vor der Pandemie begonnen, wurde aber durch Corona, den Krieg in der Ukraine und die aktuelle Energiekrise rasant beschleunigt“, ist Wirtschaftslandesrat Jochen Danninger überzeugt.

Unter dem Titel „Das infizierte Denken - Positiver Fortschritt und die Kunst unrecht zu haben“ lieferte der international führende Wirtschaftsphilosoph und Publizist Anders Indset Denkanstöße für neue Geschäftsmodelle und erklärte, warum wir uns von alten Selbstverständlichkeiten befreien müssen. „Unsere Führungskräfte von heute brauchen die Philosophie der Vergangenheit, gepaart mit den wissenschaftlichen Erkenntnissen und Technologien von morgen“, so Indset über die Anforderungen an Wirtschaftstreibende.

Zum Business-Treff lud der ecoplus Unternehmensbereich Standort & Service mit den Geschäftsfeldern Investorenservice und Wirtschaftsparks. „Als Wirtschaftsagentur des Landes unterstützen wir Wirtschaftstreibende bei all ihren Aufgaben. So konnten wir heuer von Jänner bis Ende Mai bereits 49 Betriebsansiedlungen und Standorterweiterungen erfolgreich betreuen – damit wurden 831 Arbeitsplätze geschaffen bzw. gesichert“, informierte ecoplus Geschäftsführer Helmut Miernicki.

