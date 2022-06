100 Blitzlichter in NÖ: Aktionstag der NÖ Dorf- und Stadterneuerung feierte großen Erfolg

LH Mikl-Leitner: Gemeinsam machen wir unsere Gemeinden noch lebenswerter

St. Pölten (OTS/NLK) - Am 11. Juni fand zum vierten Mal der Aktionstag der NÖ Dorf- und Stadterneuerung in 100 niederösterreichischen Gemeinden statt. Unter dem Motto „Unser Netz der Gemeinschaft“ wurden Dorfgemeinschaftshäuser und Spielplätze eröffnet, gemeinsame Wanderungen unternommen, Marktplatzfeste gefeiert und vieles mehr. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner: „Die Beteiligung der Gemeinden und Dorferneuerungsvereine ist beispielgebend. Dank des Einsatzes und Engagements haben sich 250.000 Menschen daran beteiligt unsere Dörfer und Städte noch liebens- und lebenswerter zu gestalten. Das sorgt für eine nachhaltige Lebensqualität in unseren Gemeinden: Laut einer landesweiten Haushaltsbefragung zur neuen Landesstrategie Niederösterreich 2030 leben neun von zehn Landsleuten gerne in Niederösterreich und acht von zehn bezeichnen ihre Gemeinde als ihre ‚Heimat‘.“

Die Vernetzung der Dorfgemeinschaft, das gemütliche Beisammensein bei Musik, die Möglichkeiten zum Austausch über aktuelle Projekte und Themen in den Gemeinden, all das stand im Fokus der Aktivitäten zum Aktionstag der NÖ Dorf- und Stadterneuerung. Maria Forstner, Obfrau der NÖ Dorf- und Stadterneuerung: „Ein Sprichwort sagt: Wenn viele Menschen kleine Dinge tun, wird es die Welt verändern. Ein herzlicher Dank gilt allen Dorferneuerungsvereine und Gemeinden die am Aktionstag mit ihren Veranstaltungen teilgenommen haben. Ihr habt für einen Tag ein ‚Netz der Gemeinsamkeit geknüpft‘ und dadurch eure Dörfer, Gemeinden und Städte lebenswerter gemacht.“

Insgesamt weist die NÖ Stadterneuerung im Jahr 2022 einen Höchststand mit 32 betreuten Städten in der Landesaktion auf. Und auch in der NÖ Dorferneuerung werden große Erfolge verzeichnet: 2022 werden im Rahmen der NÖ Dorferneuerung 136 Dörfer intensiv durch die NÖ.Regional betreut. In der Landesaktion NÖ Gemeinde 21 befinden sich aktuell 31 Gemeinden. Christine Schneider, Geschäftsführerin NÖ.Regional: „Unsere Betreuungs- und Beratungsangebote für die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister sind vielfältig. Gute Infrastrukturmaßnahmen, zukunftsorientierte Arbeitsstätten, ein abwechslungsreiches und buntes Vereinsleben und vieles mehr, macht die Lebensqualität in den Gemeinden aus. Wir setzen gemeinsam mit den Gemeinden Projekte wie diesen Aktionstag um, für eine nachhaltige Entwicklung unserer Regionen.“

Weitere Informationen: NÖ Regional, Barbara Ziegler, Leitung Öffentlichkeitsarbeit, Telefon +43 676 88 591 321, E-Mail barbara.ziegler @ noeregional.at

