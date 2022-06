Kunst Haus Wien: Neue Ausstellung „TEACH NATURE“

Wien (OTS/RK) - Das Kunst Haus Wien, ein Museum der Wien Holding, präsentiert von 15. Juni bis 2. Oktober 2022 die Ausstellung „TEACH NATURE“. Für die Gruppenausstellung setzen sich Studierende der Akademie der bildenden Künste Wien mit der Bedeutung von Natur für die Kunstproduktion auseinander. Inspiriert wurden ihre Arbeiten durch Besuche österreichischer Nationalsparks und durch Gespräche mit Wissenschaftler*innen sowie Parkbetreuer*innen.

Ausgangspunkt der Beschäftigung der Studierenden war die sogenannte „Rote Liste“, also die immer stetig steigende Anzahl der gefährdeten Tier- und Pflanzenarten Österreichs. Simone Bader, Mona Hahn, Roland Kollnitz, Nora Schultz und Heimo Zobernig standen als Lehrende der Fachbereiche Bildhauerei | Raumstrategien, Bildhauerei und Installation, sowie Kunst im öffentlichen Raum an der Akademie der bildenden Künste Wien den Studierenden in dieser Zeit begleitend zur Seite. In regelmäßigen Treffen wurden die Zusammenhänge der in und mit der Natur gesammelten Eindrücke und deren Bedeutung für die Kunstproduktion diskutiert und Bezüge zur individuellen künstlerischen Arbeitsmethodik der Studierenden hergestellt.

„Als erstes grünes Museum fokussiert sich das Kunst Haus Wien mit seinen Sonderausstellungen auf Umwelt-, Natur- und Nachhaltigkeitsthemen. Das sehen wir auch in der neuen Ausstellung ‚TEACH NATURE‘ und an den vielfältigen Überlegungen der jungen Künstler*innen der Akademie der bildenden Künste Wien, die mit diesem Projekt die Bedeutung von Natur erforscht haben“, so Wien Holding-Geschäftsführer Kurt Gollowitzer.

Künstler*innen aus dem In- und Ausland

Die künstlerischen Ergebnisse sind Interventionen im Innen- und Außenbereich der Garage des Kunst Haus Wien sowie im Café: Skulpturen, Malerei, Drucke, Videos und Performances.

Zu den Künstler*innen zählen Vik Bayer, Anna Bochkova, Karolin Brägger, Emma Hummerhielm Carlén, Kristina Cyan, Nana Dahlin, Freja Gøtke, Yoko Gwen Halbwidl, Bob Schatzi Hausmann, Florian Hofer, Katharina Hölzl, Theresa Horlacher, Ma Jia, Lisa Jäger, Julia Karpova, Adele Knall, Jusun Lee, raúl i. lima, Taro Meissner, PYO E, Bianca Phos, Dante Schmieder, Alua Sugralimova, Michael Reindel, Jakob Rockenschaub, Lera Weinrub, Andrea Zabric und Julia Znoj.

Sommerfest im Kunst Haus Wien

Zur Eröffnung der Ausstellung „TEACH NATURE“ und der neu installierten grünen Grätzloase lädt das Kunst Haus Wien zum Sommerfest am Dienstag, 14. Juni von 18.00 bis 22.00 Uhr ein. An diesem Abend ist auch die Fotografieausstellung „Wenn der Wind weht“ bei freiem Eintritt zu besichtigen. Es gibt es sommerliche Cocktails, Grillköstlichkeiten und Eis sowie feine Beats von den DJs Juliana Lindenhofer und Gerald Moser im begrünten Innenhof des Kunst Haus Wien.

