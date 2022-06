Konzert „Trockne Blumen“ im Bezirksmuseum Hietzing

Wien (OTS/RK) - Am Mittwoch, 15. Juni, findet ein empfehlenswerter Musik-Abend im Bezirksmuseum Hietzing (13., Am Platz 2) statt. Der Bezirk unterstützt das um 19.30 Uhr beginnende Konzert. Im Festsaal des Museums musiziert die formidable Flötistin Nicole Henter. Als Begleiter am Klavier wirkt Mennan Berveniku an dem liebevoll arrangierten Programm mit dem Titel „Trockne Blumen“ mit. Laut Angaben der Organisator*innen erwartet das Publikum ein wahrer Ohrenschmaus: „Die virtuosesten und schönsten Werke für Flöte“. Die feinen Kompositionen stammen von Bach, Mozart, Schubert, Faure und anderen Tondichtern. Der Eintritt ist frei.

Kurz zur Künstlerin: Nicole Henter, geboren 1994 in Budapest, kam 2007 nach Österreich. Die Flötistin hat eine universitäre Ausbildung absolviert und besuchte Meisterkurse bei namhaften Lehrern. Henter erhielt Auszeichnungen bei Musik-Wettbewerben im Inland und Ausland. Als Solistin (Konzerthaus, Musikverein, u.v.a.) und als Orchester-Mitglied („Schubert-Akademie“, etc.) hat die Instrumentalistin einen erstklassigen Ruf und tritt in Österreich, Deutschland, Ungarn, Frankreich und anderen Ländern auf. Wissenswertes über Nicole Henter ist im Internet zu lesen: https://muk.ac.at/artikel/wettbewerbserfolg-fuer-nicole-henter.html.

Bei diesem Konzert gelten die aktuellen Corona-Richtlinien. Informationen über geförderte Kultur-Angebote im 13. Bezirk erfragen Interessierte beim Büro-Team der Bezirksvorstehung Hietzing an: Telefon 4000/13 115, E-Mail post@bv13.wien.gv.at. Auskünfte über das Bezirksmuseum Hietzing gibt der ehrenamtlich tätige Leiter, Ewald Königstein: Telefon 877 76 88 (Samstag und Mittwoch: Nachmittag), E-Mail bm1130@bezirksmuseum.at.

