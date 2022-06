Feuerwehr in Oberösterreich wird klimafit

Anpassung an den Klimawandel: Sonja Hackl holt gleich zwei Auszeichnungen des Förderprogrammes „KLAR! Klimawandelanpassungs-Modellregion“ nach Freistadt.

Wien (OTS) - Wenn die Feuerwehr ausrückt, dann brennt es – das weiß jedes Kind. Aber stimmt das tatsächlich? „Nein“, weiß Sonja Hackl, Managerin der Klimawandelanpassungs-Modellregion Freistadt. „Mittlerweile muss die Feuerwehr vor allem bei Ereignissen helfen, die der Klimakrise geschuldet sind. Klima-Einsätze übersteigen die klassischen Brandeinsätze bereits um das Dreifache.“ Um vor allem junge Feuerwehrleute darauf vorzubereiten, hat sie in Kooperation mit dem Bezirks-Feuerwehrkommando Freistadt ein Info- und Ausbildungsprogramm erarbeitet, mit dem sie Jugendliche für das Thema Klimawandel und seine Folgen sensibilisiert. Jetzt wurde sie für ihr Engagement ausgezeichnet: Knapp 80 KLAR!-Kolleg:innen haben sie zur „Klimawandelanpassungs-Managerin des Jahres“ gewählt, ihr Feuerwehr-Projekt, das nun auch in ganz Oberösterreich ausgerollt wird, wurde ebenso zum besten des Jahres auserkoren. „KLAR!-Klimawandelanpassungs-Modellregionen“ ist ein Programm des Klima- und Energiefonds, dotiert aus Mitteln des Klimaschutzministeriums.

Klimaschutzministerin Leonore Gewessler: „Meine herzlichen Glückwünsche gehen zu Sonja Hackl nach Freistadt. Mit ihrem Projekt „Die Feuerwehr und der Klimawandel“ holt sie Jugendliche und junge Erwachsene genau in ihrer Lebenswelt ab und es gelingt ihr, die Folgen der Klimakrise so ins Bewusstsein der Region zu bringen. Ich wünsche ihr weiterhin viel Erfolg für ihre Arbeit.“

Ingmar Höbarth, Geschäftsführer des Klima- und Energiefonds: „Sonja Hackl ist nicht nur eine großartige Modellregions-Managerin, sondern schafft es in ihren Projekten auch, unterschiedlichste regionale Akteure für ihr Thema zu begeistern. Sie hat sich den Titel ,KLAR-Managerin des Jahres‘ mehr als verdient und ihr Feuerwehr-Projekt wird sicher zahlreiche Folgeprojekte in ganz Österreich nach sich ziehen.“

Sonja Hackl – KLAR!-Managerin des Jahres

Sonja Hackl managed seit 2020 – direkt nach Abschluss ihres Studiums an der Universität für Bodenkultur in Wien – die Modellregion „KLAR! Freistadt“ in Oberösterreich. Zur Region, die schon seit 2016 eine Klimawandelanpassungs-Region ist, gehören 23 Gemeinden. Ihre Arbeitsschwerpunkte liegen unter anderem im Bereich klimafitten Forstwirtschaft, der Raumplanung, der Landwirtschaft und bei Gesundheitsthemen. Dank Hackls Initiative wird auch der Hauptplatz der Stadtgemeinde Freistadt noch diesen Herbst klimafit umgestaltet, er wird ab 2023 durch mehr Grün einen kühlen Rückzugsort im Sommer für die Freistädter:innen darstellen. Für ihr enormes Engagement wurde sie nun von knapp 80 Kolleg:innen aus ganz Österreich zur „KLAR!-Managerin des Jahres“ gewählt. Auch ihr Projekt „Die Feuerwehr und der Klimawandel“ hat es auf’s Siegertreppchen geschafft. Die KLAR! hat, um vor allem junge Feuerwehrleute darauf vorzubereiten und zu sensibilisieren, zwei aufeinander aufbauende Ausbildungsmodule und Infomaterialien erstellt und die Inhalte bei der obligatorischen Wissensprüfung auch abgefragt. Das Projekt wird – aufgrund des großen Erfolges – nun in ganz Oberösterreich ausgerollt. Weitere Informationen zur Region: https://www.energiebezirk.at/klar/

Das Förderprogramm „KLAR! – Klimawandel-Anpassungsmodellregionen“

KLAR! unterstützt österreichische Regionen dabei, sich an die Folgen des Klimawandels anzupassen und den Wohlstand im ländlichen Raum abzusichern. Mit Hilfe des Programms, das vom Klima- und Energiefonds 2016 in Kooperation mit dem BMK (damals Lebensministerium) gestartet wurde, entwickeln Modellregionen in ganz Österreich ihr maßgeschneidertes Anpassungskonzept und regional zugeschnittene Maßnahmen und setzen diese in weiterer Folge um. Seit 2018 implementieren erste Regionen die geplanten Maßnahmen, mittlerweile arbeiten nun bereits 79 KLAR!-Regionen aus ganz Österreich an der Anpassung an den Klimawandel. Insgesamt sind 650 Gemeinden mit rund 1.849.203 Einwohnerinnen und Einwohnern im KLAR! Programm dabei. Mit diesem Förderprogramm ist Österreich europaweit Vorreiter in der regionalen Klimawandelanpassung und verbindet einen Bottom-Up-Ansatz mit den Zielen der nationalen Klimawandelanpassungsstrategie.

https://klar-anpassungsregionen.at/

