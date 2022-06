ALDISmobile: Live Gewitterkarte jetzt neu als App

Wien (OTS) - Rechtzeitig vor den Sommermonaten ist die Live Gewitterkarte von ALDIS ab sofort als kostenlose App auf Google Play und im Apple App Store verfügbar. ALDISmobile hilft, die aktuelle Gewitteraktivität zu beobachten und Gefahren frühzeitig abzuschätzen.

In den warmen Sommermonaten können Gewitter sehr spontan entstehen und Freizeitsportler:innen in gefährliche Situationen bringen. Mit der ALDISmobile App lässt sich die Gewitterentwicklung in Österreich in Echtzeit beobachten. Die Anwenderinnen und Anwender können somit eine Tendenz zur Gewitterbildung im Vorfeld erkennen und Gefahren rechtzeitig einschätzen. Die App ermöglicht es, sowohl die Entwicklung als auch die Zugrichtung von Gewittern zu verfolgen. Alle fünf Minuten werden die Daten automatisch aktualisiert.

Blitzaktivität präzise erfasst



ALDIS ist ein Gemeinschaftsprojekt des OVE Österreichischer Verband für Elektrotechnik und der APG Austrian Power Grid zur Blitzortung und Blitzdokumentation im zentraleuropäischen Raum. Die neue App macht die gesammelten Daten in Form leicht interpretierbarer Blitzaktivitätskarten einer breiten Öffentlichkeit zugänglich. „Unser Blitzortungssystem erfasst die Blitzaktivität mit höchster Präzision. Bei der Entwicklung der App haben wir ein besonderes Augenmerk auf die einfache Bedienbarkeit gelegt, um unsere Daten leicht verständlich zur Verfügung zu stellen“ , so ALDIS-Experte Wolfgang Schulz.

Neue Features und Infos für mehr Sicherheit



Die Blitzentladungen werden durch eine so genannte Heatmap dargestellt, die über ihre Farbgebung auf die Intensität des Gewittergeschehens schließen lässt. Blau entspricht schwacher Gewitteraktivität, Gelb steht für mittlere Aktivität und Rot zeigt starke Gewitter mit sehr vielen Blitzentladungen an. Über eine Animation lässt sich die Gewitteraktivität der vergangenen dreieinhalb Stunden abrufen. Mithilfe einer Standort-Funktion können die Anwender:innen die Landeshauptstädte vergrößern oder auch direkt auf den eigenen Standort zoomen. In einem eigenen Informationsbereich bietet die App ALDISmobile zusätzlich hilfreiches Informationsmaterial zum Verhalten bei Gewittern.

Weitere Infos & Download: https://mobile.aldis.at

Über den OVE:



Der OVE Österreichischer Verband für Elektrotechnik ist eine moderne und unabhängige Branchenplattform und gestaltet die Entwicklung der Elektrotechnik und Informationstechnik in Zeiten des digitalen Wandels aktiv mit. Der OVE vernetzt Wissenschaft und Forschung, Wirtschaft, Energieunternehmen sowie Anwender:innen und fördert mit zahlreichen Weiterbildungsangeboten den Erfolg der Branche. Als elektrotechnische Normenorganisation und mit seinen weiteren Kerngebieten Zertifizierung und Blitzforschung vertritt der Verband die österreichischen Interessen offiziell in internationalen Gremien. Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Website www.ove.at.

