VP-Margareten: Bezirksparteitag und neue politische Schwerpunkte

Die Volkspartei Margareten legt ihren Fokus künftig auf die Wiederbelebung der Reinprechtsdorfer Straße sowie das Zukunftsthema Pflege.

Wien (OTS) - Heute Abend findet der Bezirksparteitag der Volkspartei Margareten statt, bei welchem sich Alexander Biach nach zwei erfolgreichen Amtsperioden nun zum dritten Mal der Wahl zum Bezirksparteiobmann stellt. Der Standortanwalt möchte dabei mit seinem Team künftig vor allem auf zwei wichtige Themen den Fokus richten: Die Wiederbelebung der im Dornröschenschlaf verharrenden Reinprechtsdorfer Straße und das immer mehr an Bedeutung gewinnende Thema Pflege.

Zukunftsfähige Lösungen für ein lebendiges und wirtschaftlich starkes Margareten

Die Reinprechtsdorfer Straße litt in den letzten Jahren unter einem massiven Einbruch der Passantenzahlen und weist mit 13% leerstehenden Geschäftslokalen eine hohe Leerstandsquote auf. Die Volkspartei Margareten unterstützt den Umbau der Reinprechtsdorfer Straße zu einer Einbahn mit verschiedenen interessanten Aufenthaltsstellen. „Der Markt am Siebenbrunnenplatz soll als Hotspot etabliert werden, der mit attraktiven kulinarischen Angeboten auch bezirksübergreifend zu einem Ausflug nach Margareten einlädt“, so Biach. Dies alleine würde den Umsatz der Betriebe um 2,6 Mio. Euro pro Jahr steigern und ca. 35 neue Arbeitsplätze schaffen. Bessere Erreichbarkeit durch die U-Bahn bedeute nochmals 10 Mio. Euro Umsatz für die Betriebe der Reinprechtsdorfer Straße und über 140 Arbeitsplätze.

Auch das Zukunftsthema Pflege stehe künftig im politischen Fokus der Volkspartei Margareten. Hierfür seien Grätzlgespräche und verschiedene Informationskampagnen zu den Pflegeangeboten und zur Pflegeprävention geplant. „In Margareten leben rund 8.000 Menschen über 65 Jahre und rund 2.600 Pflegegeldbezieher. Die Angebote zu Pflege und Pflegeprävention im Bezirk, wie beispielsweise Grätzlcafés, Generationentreffs und Sport/Fitnessangebote in den Parks gehören dringend ausgebaut“, so Bezirksparteiobmann Alexander Biach abschließend.

