AVISO: Garde feiert 65-jähriges Bestehen mit Bundesministerin Tanner

Garde feiert 65-jähriges Bestehen mit Bundesministerin Tanner

Wien (OTS) - Am Mittwoch, den 15. Juni 2022, findet um 11:00 Uhr, in der Maria-Theresien Kaserne der Traditionstag der Garde mit Verteidigungsministerin Klaudia Tanner statt. Highlights an diesem Tag sind unter anderem die Angelobung von rund 200 Soldaten, Unterhaltung durch die Gardemusik, Vorführungen des Showteams der Garde und noch einiges mehr. Am 15. Mai 1957 fand die Umbenennung von Heereswachbataillon auf Gardebataillon statt und seitdem gilt dieser Tag als Traditionstag der Garde.

Unter Berücksichtigung der Sicherheitsmaßnahmen im Zusammenhang mit Covid-19 sind Medienvertreterinnen und Medienvertreter herzlich zu diesem Termin eingeladen. Es bestehen Foto-, Film- und Interviewmöglichkeiten. Aufgrund von Covid-Schutzbestimmungen ist die Anmeldung bis 15. Juni 2022, 09:00 Uhr, unter +43 (0)664-622-1905 bzw. presse-wien@bmlv.gv.at, verpflichtend.

Ablauf:

11:00 Uhr Beginn der Veranstaltung

11:45 Uhr Ende der Angelobung von ca. 200 Soldaten

Interview Möglichkeiten

13:00 Uhr Dynamische Vorführungen

15:00 Uhr voraussichtliches Ende

Zeit & Ort

Ab 10:30 Uhr Treffpunkt beim Kaserneneingang der Maria-Theresien-Kaserne,

Am Fasangarten 2, 1130 Wien.

Rückfragen & Kontakt:

Militärkommando Wien

Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation

+43 664 622 1905

presse-wien @ bmlv.gv.at