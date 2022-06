Einladung zur digitalen Pressekonferenz: Korbinian Kohler, Inhaber Spa & Resort Bachmair Weissach Welt, ruft "Tegernsee Phantastisch" ins Leben - ein innovativ gestaltetes Edutainment-Highlight (FOTO)

WEISSACH / ROTTACH-EGERN (ots) - Einladung zur Pressekonferenz

am Dienstag, 21. Juni 2022, 9.00 Uhr

Format: "Teil 2" digital

(Aufzeichnung von PK Teil 1 vom 8.12.2021:Tegernsee Phantastisch: Presse | Tegernsee phantastisch (tegernsee-phantastisch.com)

Ort: Spa & Resort Bachmair Weissach

Link: ZOOMLINK

Wir weisen darauf hin, dass die Pressekonferenzen aufgezeichnet werden.

https://ots.de/m9nXip

Meeting-ID: 815 1565 6150

Kenncode: 446789

Schnelleinwahl mobil:

Deutschland: +49 69 5050 0951 or +49 69 5050 0952 or +49 695 050 2596 or +49 69 7104 9922 or +49 69 3807 9883 or +49 69 3807 9884

Verfügbare internationale Nummern: https://us06web.zoom.us/u/kdGU0tNL3b

Weitere Insides zur Eröffnung "Tegernsee Phantastisch" werden bekannt gegeben:

In diesem Sommer eröffnet das SPA & RESORT BACHMAIR WEISSACH mit "Tegernsee Phantastisch" ein völlig neuartiges, multimediales und technologiebasiertes Unterhaltungscenter. Damit stellt Korbinian Kohler nicht nur sein Fünf-Sterne-Resort im Bereich Entertainment europaweit richtungsweisend auf, auch die Destination Tegernsee selbst wird um eine große Attraktion reicher. Diese wird weit über die Region hinausstrahlen und dem Tal zu europaweiter Bekanntheit verhelfen.

Tegernsee Phantastisch: Magische Erlebniswelten. Eine Weltneuheit. (tegernsee-phantastisch.com)

Save the date für weitere aktuelle Informationen:

Pressekonferenz am Dienstag, 19. Juli 2022, 9.00 Uhr

Format: "Teil 3" digital

Link: ZOOMLINK

https://us06web.zoom.us/j/85301110346?pwd=dlVha3RUVjI1bURnVTRMV0c3L0ZkZz09

Meeting-ID: 853 0111 0346

Kenncode: 939737

Schnelleinwahl mobil:

Deutschland: +49 695 050 2596 or +49 69 7104 9922 or +49 69 3807 9883 or +49 69 3807 9884 or +49 69 5050 0951 or +49 69 5050 0952

Verfügbare internationale Nummern: https://us06web.zoom.us/u/ketSX06m3Y

Pressekonferenz am Dienstag, 30. August 2022, 9.00 Uhr

Format: "Teil 4" digital

Link: ZOOMLINK

https://ots.de/PfyWol

Meeting-ID: 814 8412 3146

Kenncode: 380321

Schnelleinwahl mobil:

Deutschland: +49 69 3807 9883 or +49 69 3807 9884 or +49 69 5050 0951 or +49 69 5050 0952 or +49 695 050 2596 or +49 69 7104 9922

Verfügbare internationale Nummern: https://us06web.zoom.us/u/kl56iv6D0

Wir hoffen, Sie sind ebenso gespannt wie wir und entdecken mit uns weitere Details, Videos und Bilder. Für ein Telefon- oder Vorort-Interview steht Ihnen Inhaber Korbinian Kohler gerne zur Verfügung.

Teaser-Filme befinden sich hier im Dropbox-Link:

https://ots.de/5Hukoi

Wir freuen uns mit Ihnen in unsere "Tegernsee Phantastisch-Welt“ einzutauchen!

Herzliche Grüße vom Tegernsee

Ihre

Katja Mankel

Kontakt Presseanfragen, Rechercheaufenthalt und Bildmaterial unter:

Was bisher geschah:

2010 Eröffnung des Spa & Resort Bachmair Weissach

2017 Berghotel Altes Wallberghaus wird renoviert und wiedereröffnet

2018 Hotel Bussi Baby geht an der Start

2018 Reiterhof wird integriert

2020 Clubhaus Bachmair Weissach in Tegernsee wird eingeweiht

2021 Wildbad Kreuth kommt in Erbpacht & Zwischennutzung als Pop-Up-Restaurant und Eventlocation gestartet

Was geplant ist:

2022 Bachmair Weissach See-Apartments - Eröffnung: Juli

2022 Umbau Bussi Baby mit Rooftop Spa und Infinity Pool - Eröffnung: August

2022 Tegernsee Phantastisch (uniquely designed edutainment) mit italienischem Restaurant Gardone, Rottach Egern - Eröffnung: August

2025 Wildbad Kreuth - Eröffnung als Mental Retreat

