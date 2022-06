Sustainability Awards für österreichische Hochschulen: Das sind die Gewinner:innen 2022

BM Gewessler und BM Polaschek vergeben zum achten Mal Auszeichnungen für herausragende nachhaltige Projekte an Hochschulen

Wien (OTS) - Ausgezeichnete Nachhaltigkeit im akademischen Bereich auf großer Bühne: Heute verliehen BM Leonore Gewessler und BM Martin Polaschek im Festsaal des Technischen Museum Wien die „Sustainability Awards 2022“. Die vielfältigen eingereichten Projekte leisten Beiträge zu ökologischen, ökonomischen, sozialen, kulturellen und politischen Aspekten von Nachhaltigkeit und tragen insgesamt zur Erreichung der 17 UN-Nachhaltigkeitsziele der Agenda 2030 bei.

In seiner Festrede hob Martin Polaschek, Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Forschung, die Rolle österreichischer Universitäten und Hochschulen für die Umsetzung der Agenda 2030 hervor: „Die 83 eingereichten Projekte bezeugen die hochschulische Exzellenz sowie die Kreativität und Innovationskraft von Studierenden, Lehrenden und Forschenden. Die hohe Anzahl an hochschulübergreifenden Projekten verdeutlicht, dass komplexe Herausforderungen oft nur interdisziplinär und interinstitutionell adressiert werden können und dass die Universitäten und Hochschulen sowohl national als auch international ausgezeichnet vernetzt sind.“

Leonore Gewessler, Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie betonte in Ihrer Festrede, dass „im globalen Prozess der nachhaltigen Entwicklung Universitäten und Hochschulen von großer Bedeutung sind. Sie leisten tagtäglich essenzielle Beiträge für die Umsetzung der Agenda 2030 und wirken dabei weit über SDG 4 ,qualitativ hochwertige Bildung‘ hinaus. Als integrative Bildungsinstitutionen zukünftiger Generationen und als Motor wissenschaftlicher Erkenntnisse sind es unter anderem österreichische Universitäten und Hochschulen, die uns befähigen, mit der Komplexität aktueller Krisen umzugehen, sie einzuordnen und Handlungsmöglichkeiten erkennbar zu machen.“

Das sind die Gewinner:innen 2022:

Handlungsfeld „Lehre und Curricula“: Pädagogische Hochschule Wien, Fortbildungsschwerpunkt SDGs: Klimawandel im Zusammenhang verstehen

Pädagogische Hochschule Wien, Fortbildungsschwerpunkt SDGs: Klimawandel im Zusammenhang verstehen Handlungsfeld „Forschung“: IMC Fachhochschule Krems, REEgain – Nachhaltiges biologisches Recycling von umweltbedenklichen Stoffen (Rare Earth Elements) aus Elektronikabfall und Abwässern

IMC Fachhochschule Krems, REEgain – Nachhaltiges biologisches Recycling von umweltbedenklichen Stoffen (Rare Earth Elements) aus Elektronikabfall und Abwässern Handlungsfeld „Strukturelle Verankerung“: hochschulübergreifend, Climate@Max Perutz Labs: Vom Molekül zum Klima – Nachhaltigkeit in der molekularbiologischen Grundlagenforschung

hochschulübergreifend, Climate@Max Perutz Labs: Vom Molekül zum Klima – Nachhaltigkeit in der molekularbiologischen Grundlagenforschung Handlungsfeld „Studentische Initiativen“: hochschulübergreifend, shiftTanks, Umweltschutzorganisation von Studierenden aller Technischen Universitäten Österreichs

hochschulübergreifend, shiftTanks, Umweltschutzorganisation von Studierenden aller Technischen Universitäten Österreichs Handlungsfeld „Verwaltung und Management“: Leopold-Franzens-Universität Innsbruck, Green Office – Student Office for Sustainability

Leopold-Franzens-Universität Innsbruck, Green Office – Student Office for Sustainability Handlungsfeld „Kommunikation und Entscheidungsfindung“: hochschulübergreifend, Innovation Matters. Interdisziplinärer Wissensaustausch für gesellschaftliche Herausforderungen: Netzwerke, Methoden, Transfer

hochschulübergreifend, Innovation Matters. Interdisziplinärer Wissensaustausch für gesellschaftliche Herausforderungen: Netzwerke, Methoden, Transfer Handlungsfeld „Regionale Kooperation“: Technische Universität Wien, MehrGrüneSchulen

Technische Universität Wien, MehrGrüneSchulen Handlungsfeld „Internationale Kooperation“: hochschulübergreifend, Europäische Universitätsallianz für verantwortungsvollen Konsum und verantwortungsvolle Produktion (EURECA-PRO)

2022 wurden 83 Projekte von insgesamt 34 verschiedenen Universitäten und Hochschulen aus ganz Österreich eingereicht. Unter den 24 besten Platzierungen finden sich sieben hochschulübergreifende Projekte. Die Gewinner:innen in den acht Kategorien erhalten einzigartige Trophäen in Form kleiner Biosphären in upgecycelten Glühbirnen, die vom Künstler Anatol Stelzhammer entworfen wurden. Alle eingereichten Projekte werden neuerlich in einer gedruckten Broschüre vorgestellt, die auch digital abrufbar ist.

Die Preisträger:innen-Projekte wurden von einer prominenten Jury ausgewählt, die sich aus angesehenen Vertreter:innen des Bildungs- und Nachhaltigkeitsbereiches zusammensetzt:

Monika Auer , Generalsekretärin, Österreichische Gesellschaft für Umwelt und Technik (ÖGUT)

, Generalsekretärin, Österreichische Gesellschaft für Umwelt und Technik (ÖGUT) Mag.a Bettina Leidl , ehemalige Direktorin Kunst Haus Wien, seit Februar 2022 Geschäftsführerin der MuseumsQuartier Errichtungs- und BetriebsGesmbH

, ehemalige Direktorin Kunst Haus Wien, seit Februar 2022 Geschäftsführerin der MuseumsQuartier Errichtungs- und BetriebsGesmbH Prof. Dr. Gerd Michelsen , Leuphana Universität Lüneburg, Deutschland; UNESCO Chair in Higher Education for Sustainable Development

, Leuphana Universität Lüneburg, Deutschland; UNESCO Chair in Higher Education for Sustainable Development Mag.a Karin Skarek , MBA, wirtschaftliche Geschäftsführung, Technisches Museum Wien

, MBA, wirtschaftliche Geschäftsführung, Technisches Museum Wien Dr. Klaus Taschwer , Wissenschaftsredakteur bei der Tageszeitung „Der Standard“

, Wissenschaftsredakteur bei der Tageszeitung „Der Standard“ Dr. Eric Veulliet, Präsident der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf, Freising, Deutschland



Die Auszeichnungsveranstaltung für österreichische Hochschulen findet alle zwei Jahre unter der organisatorischen Leitung des Forum Umweltbildung im Umweltdachverband statt.

Seit 2008 wird der Sustainability Award als österreichweiter Wettbewerb für Universitäten, Fachhochschulen und Pädagogische Hochschulen gemeinsam alle zwei Jahre vom Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung (BMBWF) und dem Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie (BMK) für besonders innovative und nachhaltige Hochschulprojekte ausgeschrieben und vergeben.

