Angerer/Staudacher zu Gewessler: FPÖ wird Zwangs-Aufstellung von Windrädern durch den Bund in Kärnten bekämpfen

Heutige ORF-Pressestunde: Gewessler will Kärnten die Windräder-Kompetenz entziehen – Kärntner Landesregierung und Kärtner Landtag müssen sich mit allen Mitteln dagegen wehren

Klagenfurt am Wörthersee/Wien (OTS) - Auf Basis der Aussagen von Energie- und Umweltministerin Gewessler in der heutigen ORF-Pressestunde, wonach die ÖVP-Grünen Bundesregierung plant, den Bundesländern die Kompetenz betreffend die Aufstellung von Windrädern zu entziehen, stellen heute der Kärntner FPÖ-Chef NAbg. Erwin Angerer und der Kärntner FPÖ-Umweltsprecher LAbg. Christoph Staudacher fest:

„Die Kärntner FPÖ wird die geplanten Zwangs-Aufstellungen von Windrädern in Kärnten durch den Bund nicht hinnehmen. Wir werden diesen Anschlag des Bundes auf unser schönes Kärnten und den Tourismus mit allen Mitteln bekämpfen und uns wehren.“

Laut der heutigen ORF-Pressestunde plane die Grünen Ministerin Gewessler die Kompetenz für das Aufstellen von Windrädern den Ländern zu entziehen bzw. stark einzuschränken, um damit in allen Bundesländern unter anderem in Kärnten Windräder zu erzwingen.

„Wir lassen nicht zu, dass die ÖVP-Grünen Bundesregierung in Wien unser schönes Bundesland, die unberührte Kärntner Natur- und Bergwelt und somit den Kärntner Tourismus zerstört. Kärnten ist, unter anderem durch unsere Wasserkraft, faktisch energieautark und wir exportieren sogar „Grünen“ Strom. Wir werden jedenfalls nicht hinnehmen, dass unser schönes Tourismusland Kärnten durch Windräder auf unseren Almen zerstört wird, nur um noch mehr Strom exportieren zu können. Kärnten ist kein Windkraftland, sondern ein Wasserkraft-, Sonnenenergie- und Biomasseland, das muss auch die ÖVP-Grünen Bundesregierung zur Kenntnis nehmen“, halten Angerer und Staudacher abschließend fest.

