Kulturstadträtin Kaup-Hasler zum Tod von Heidi Goëss-Horten

Wien (OTS) - „Ihre große Leidenschaft für Kunst und ihr besonderes Engagement, diese Leidenschaft zu teilen, werden in Erinnerung bleiben“, so Wiens Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler zum Tod von Kunstsammlerin Heidi Goëss-Horten. „Erst jüngst hat in Wien die ‚Heidi Horten Collection‘ ihre Pforten geöffnet, mit der die Wiener Museumslandschaft um eine private Sammlerinnenperspektive bereichert wird. Die kunstinteressierten Museumsbesucher*innen werden das Andenken an die Stifterin bewahren.“

