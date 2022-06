Mietervereinigung: Niedermühlbichler als Präsident bestätigt

Georg Niedermühlbichler als Präsident und Elke Hanel-Torsch als Vorsitzende der Mietervereinigung Wien einstimmig bestätigt.

Wien (OTS) - Am Freitag hat im Wiener Florido-Tower die Generalversammlung der Mietervereinigung Österreichs und die Landeshauptversammlung der Mietervereinigung Wien in einer gemeinsamen Sitzung mit rund 70 Delegierten stattgefunden.

Präsident Georg Niedermühlbichler wurde in seiner Funktion einstimmig für weitere fünf Jahre bestätigt. „Die Mietervereinigung ist eine jener Organisationen, denen die Österreicher am meisten vertrauen. Das ist eine schöne Anerkennung unserer Leistungen und gleichzeitig ein unmissverständlicher Auftrag, weiter als starke Stimme für alle wohnenden Menschen zu agieren. Das werden wir auch tun. Wir kämpfen für ein faires Mietrecht für alle mit echten Preisgrenzen und setzen uns für eine gerechte Verteilung der Klimakosten ein“, sagte Niedermühlbichler in seiner Rede vor der Generalversammlung. Mit der Streichung der Vergebührung von Wohnungsmietverträgen, dem Aussetzen der Richtwert- und Kategorieerhöhungen 2021, der geplanten Einführung des Bestellerprinzips und dem jüngst präsentierten „Wohnschirm“ zur Delogierungsprävention gingen praktisch alle wesentlichen Verbesserungen für Mieter in den letzten Jahren auf Forderungen und kontinuierliche Arbeit der Mietervereinigung zurück.

Bei der Landeshauptversammlung der Mietervereinigung Wien wurde Elke Hanel-Torsch ebenfalls einstimmig als Vorsitzende bestätigt. „Ich kann euch versprechen, dass wir weiterhin laut und stark für die Interessen der Menschen eintreten und weiterhin bei jeder Gelegenheit aufzeigen werden, was zu tun ist. Wir sind eine starke und stolze Interessensvertretung, die auch in Zukunft für ein faires Mietrecht sowie für leistbare und gerechte Mietverhältnisse für alle kämpfen wird!“, versicherte Hanel-Torsch in ihrer Rede.

Eindrucksvolle Bilanz

Seit 2016 wurden von den Wohnrechtsexperten der Wiener Mietervereinigung über 107.000 persönliche oder telefonische Beratungen durchgeführt. In mietrechtlichen Verfahren konnte die Mietervereinigung in Wien im Zeitraum 2016-2021 rund 17,5 Millionen Euro für Mieter erstreiten.

Zum Abschluss fand eine Podiumsdiskussion mit Barbara Blaha vom Momentum Institut und Mathias Moser, Vorstandsmitglied der bwsg, statt. Gemeinsam mit Hanel-Torsch und Niedermühlbichler diskutierten die Gäste, wie Wohnen leistbar, sozial und klimagerecht werden kann. Die Diskutant*innen kamen überein, dass ein faires Mietrecht und eine gerechte Verteilung der Klimakosten dafür wesentlich sind.

