„ORF III Themenmontag“ über Hitze, Erderwärmung und Klima mit drei Dokus und Talk

Außerdem: „MERYN am Montag: Sonne und Haut“

Wien (OTS) - Der „ORF III Themenmontag“ dreht sich am Montag, dem 13. Juni 2022, ab 20.15 Uhr in drei Dokumentationen sowie einer Ausgabe von „Themenmontag – Der Talk“ u. a. um die „heißen Eisen“ Erderwärmung und Klimakrise.

Im Vorabend zeigt ORF III Kultur und Information eine neue Ausgabe der Call-in-Sendung „MERYN am Montag“ (18.45 Uhr) zum Thema Sonne und Haut. ORF-Gesundheitsexperte Siegfried Meryn beantwortet gemeinsam mit dem Dermatologen und Venerologen Rainer Kunstfeld die Fragen der Zuseher/innen.

Der „ORF III Themenmontag“ startet mit der Frage und gleichnamigen Doku „Hitze in der Stadt – was hilft wirklich?“ (20.15 Uhr) in den Hauptabend. Der jährliche Sommerbeginn ist für viele Menschen, anders als früher, nicht mehr nur eine gute Nachricht. Städte und Gemeinden übertreffen einander in Maßnahmen, die der Erwärmung entgegenwirken sollen, wie etwa der Begrünung von Hausmauern oder Wasserschleiern auf den Gehsteigen. Doch ist das ausreichend?

Anschließend folgt die Produktion „Die glutheiße Stadt“ (21.05 Uhr), für die der Wissenschaftsjournalist und Biologe Axel Wagner mit seinem Team mehr als fünf Jahre lang gedreht und recherchiert hat. Im Mittelpunkt des Films stehen Menschen, die unmittelbar mit den Risiken der Erderwärmung konfrontiert sind. Allein in Deutschland sterben jährlich Tausende an den Folgen der Klimaerwärmung.

Danach beschäftigt sich die Produktion „Krank vor Hitze? – Wie das Klima unsere Gesundheit verändert“ (21.55 Uhr) mit den gesundheitlichen Auswirkungen des Klimawandels. Für Expertinnen und Experten gilt die Klimakrise als größte Gesundheitsgefahr des 21. Jahrhunderts, vor allem für die ältere Generation. Laut Lancet-Countdown-Report, der die Auswirkungen des Klimawandels auf einzelne Länder untersucht hat, sind die Bevölkerungen mitteleuropäischer Länder wie Deutschland und Österreich aufgrund ihrer Altersstruktur besonders hitzeanfällig.

Zum Abschluss präsentiert ORF III eine neue Ausgabe der Diskussionsendung „Themenmontag: Der Talk“ (22.45 Uhr), diesmal zum Thema „5 vor 12 – Müssen wir beim Klimaschutz radikaler werden?“. Mit „Fridays 4 Future“ formte sich eine neue klimapolitische Bewegung, auch in Österreich: Seit Monaten protestieren Klimaschützer/innen in Wien gegen den Bau des Lobautunnels und der Stadtstraße – sehr zum Missfallen jener, die das Projekt für notwendig erachten, um Jobs zu sichern und Menschen an die Stadt anzubinden. Ist Klimaschutz wichtiger als soziale Gerechtigkeit? Wie weit darf Umweltaktivismus gehen? Wie können wir verhindern, dass die Klimakatastrophe neben den anderen Krisen der Gegenwart nicht in den Hintergrund gerät? Und wie lässt sich das Schlimmste jetzt noch verhindern? Moderator Reiner Reitsamer diskutiert dazu mit Reinhard Steurer, Professor für Klimapolitik an der BOKU Wien, Margit Schratzenstaller, Ökonomin WIFO, und Sophie Lampl von Greenpeace.

