ATV-Frage der Woche: Teuerung: Österreicher:innen für Verschiebung von Klimaschutzauflagen

"ATV Aktuell: Die Woche" am Sonntag um 22:20 Uhr bei ATV

Wien (OTS) - ATV-Moderator Meinrad Knapp, Politikberater Thomas Hofer und Meinungsforscher Peter Hajek lassen am Sonntag die politischen Geschehnisse der Woche Revue passieren. Unter anderem werden die Ergebnisse von Peter Hajeks aktueller Meinungsumfrage diskutiert. Er befragte 800 Österreicher:innen: „Stimmen Sie folgender Aussage sehr, eher, weniger oder gar nicht zu? Um der Teuerung in Österreich entgegenzuwirken, dürfen Klimaschutzauflagen auch auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden.“

Die Mehrheit der Befragten (57 Prozent), repräsentativ für die österreichische Bevölkerung, spricht sich für eine Verschiebung der Klimaschutzauflagen aus. 37 Prozent würden einer Verschiebung "sehr", 20 Prozent "eher" zustimmen. Über ein Drittel der Befragten steht einer Verschiebung kritisch gegenüber: 36 Prozent der Befragten möchten die Klimaschutzauflagen aufgrund der Teuerung nicht verschieben und stimmen "weniger" (16 Prozent) bzw. "gar nicht" (20 Prozent) zu. Sieben Prozent der Befragten haben keine Meinung in dieser Frage.

Unter den Wählergruppen gibt es große Unterschiede: Während sich die Mehrheit von 79 Prozent der FPÖ-Wähler:innen "sehr" oder "eher" für eine Verschiebung der Klimaschutzauflagen ausspricht, stimmen dieser 76 Prozent der Grün-Wähler:innen "weniger" oder "gar nicht" zu. Auch unter den Altersgruppen zeigt sich ein Unterschied. 61 Prozent der über 60-Jährigen stimmen einer Verschiebung "eher" oder "sehr" zu, bei den 16- bis 29-Jährigen sind es nur 44 Prozent.

Peter Hajek: „Schon in den neunziger Jahren des vorigen Jahrhunderts hat man beim Thema Umweltschutz vom Sunshine Issue (Anm.: Sonnenschein-Thema) gesprochen. Frei übersetzt: Geht es den Menschen wirtschaftlich gut, geht es auch dem Umweltschutz gut. Was noch nicht in unseren Köpfen angekommen ist: Geht es dem Klima gut, wird es uns Menschen – auch ökonomisch – gut gehen.“

"ATV Aktuell: Die Woche" am Sonntag, 12. Juni, um 22:20 Uhr bei ATV

Rückfragen & Kontakt:

Adrian Hinterreither

adrian.hinterreither @ prosiebensat1puls4.com

0676848451470