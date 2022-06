FPÖ - Nepp: SPÖ zündet Teuerungs-Turbo jetzt auch bei SMART-Wohnungen

Ca. 10.000 Sozialwohnungen werden teurer

Wien (OTS) - „Jetzt zündet die SPÖ auch bei den ca. 10.000 fertiggestellten und projektierten SMART-Wohnungen gnadenlos den Teuerungs-Turbo“, warnt FPÖ-Landesparteiobmann und Stadtrat Dominik Nepp vor den Auswirkungen der anstehenden Novelle der Neubauverordnung.

Die angekündigte Anhebung der Wohnbauförderung reicht so zwar nicht aus, wäre aber dennoch wenigstens ein erster richtiger Schritt. „Leider verbergen sich in der Novelle sozialpolitische Giftzähne: SMART-Wohnungen sollen an die Preisentwicklung des gewöhnlichen geförderten Wohnbaus gekoppelt werden. Das heißt, dass die Preisobergrenze einer Bruttomiete von EUR 7,50 fällt“, erläutert Nepp. „Der SPÖ-Teuerungswahnsinn geht also munter weiter“, kritisiert Nepp. „Während bei den Menschen die Daumenschrauben angedreht werden, sichern sich Genossenschaftsvorstände Wohnungen in Top-Lagen – und die SPÖ schaut zu“, verweist Nepp auf die Causa ‚Schönes Wohnen‘.

„Die SPÖ trägt die Teuerungskatastrophe aktiv immer weiter in den sozialen Wohnbau hinein. Wir Freiheitliche stellen uns auf die Seite der Menschen und damit gegen diesen verantwortungslosen Wahnsinn“, schließt Nepp.

