Hackerattacke: Landeshomepage hält hunderttausenden Überlastungsangriffen von allen Kontinenten stand

Absicherungen der Homepage wirken gegen organisierte Angriffe der Seite - Hotline für Datenschutzfragen verhalten genutzt

Klagenfurt (OTS) - Die AKL Homepage wird seit dem Onlinegang laufend mittels „Überlastungsangriffe“ angegriffen. Dies sind bekannte Angriffstaktiken, die ständig im Internet stattfinden, um Web-Services (z.B. unsere Homepage) zu destabilisieren, zu überlasten und damit zur „Aufgabe“ - sprich nicht Erreichbarkeit - zu zwingen, informierte heute, Samstag, Gerd Kurath, Leiter des Landespressedienstes.

Dies könne man sich so vorstellen, wie wenn die Zufahrtsstraße zu einem Haus von Menschenmassen blockiert und damit das Haus so belagert werde, dass keine Gäste mehr hineinkommen könnten und man das Haus selbst nicht mehr nutzen könne. „Unsere nach Stand der Technik gesetzten Maßnahmen wehren diese Angriffe effektiv und erfolgreich ab, sodass die Services weiterhin verfügbar bleiben. Nur von uns zugelassene Anfragen werden durchgelassen, andere werden von der Firewall umgelenkt und werden damit quasi in eine ‚Sackgasse‘ geschickt. Dies geschieht mittels sogenannten GeoBlocking und Web Application Firewalls oder Web Shield“, berichtete Kurath.

Die Gesamtheit der gesetzten Maßnahmen würden als mehrstufiges, hierarchisches Security Konzept arbeiten, sodass nicht abgewehrte Angriffe der einen Security Schicht von der darüber liegenden abgefangen werden. „Es gibt Spitzen von rund 60.000 Anfragen (Datenpakete) pro Stunde aus einer Richtung bzw von einem Kontinent- die Gesamtheit liegt bei mehreren 100.000 Anfragen pro Stunde“, so Chef des Landespressedienstes. Aus einem Staat erfolgten zu Beginn ca. 15.000 Anfragen pro 15 Minuten. Die Angriffe von unterschiedlichen Kontinenten/Staaten würden durch GeoBlocking aktiv weggefiltert.

„Es gibt seit dem Onlinegang sehr viele Zugriffe auf die Landesseite, wir gehen von einem starken Informationsinteresse zum Hackerangriff aus. Die Telefonhotline des Bürgerservice wird verhalten genutzt“, so Kurath

