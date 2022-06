Nehammer: „Martin Gruber setzt sich kompromisslos für die Interessen der Kärntnerinnen und Kärntner ein“

Sachslehner: „Richtige Wahl, um die Kärntner Volkspartei in eine gute Zukunft zu führen.“

Ossiach (OTS) - „Mit Martin Gruber ist der richtige Mann zum richtigen Zeitpunkt an der Spitze der Kärntner Volkspartei. Er hat in den letzten Jahren bewiesen, dass er sich kompromisslos und mit Hausverstand für die Interessen der Kärntnerinnen und Kärntner einsetzt. Ich gratuliere Martin Gruber sehr herzlich zu seiner verdienten Wiederwahl und wünsche ihm und seinem Team für alle bevorstehenden Aufgaben nur das Beste und viel Kraft. Der Kärntner Volkspartei ist meine volle Unterstützung sicher“, betont Bundeskanzler und Bundesparteiobmann Karl Nehammer anlässlich des heutigen Landesparteitages der Kärntner Volkspartei.

Die Generalsekretärin der Volkspartei, Laura Sachslehner, schließt sich den Glückwünschen an: „Mich freut es sehr, dass Martin Gruber heute in seiner Funktion als Landesparteiobmann bestätigt wurde, denn ich bin mir sicher: Er ist die richtige Wahl, um die Volkspartei in Kärnten in eine gute Zukunft zu führen. Ich gratuliere Landesparteiobmann Martin Gruber samt Team herzlichst zum Wahlergebnis und freue mich auf die Fortsetzung unserer Zusammenarbeit.“

