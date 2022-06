FPÖ - Nepp zu Kathrin Gaal / Schönes Wohnen: Inkompetenz ist ein schlechter Ratgeber

Wann ist die Schmerzgrenze der NEOS endlich erreicht?

Wien (OTS) - „Der Revisionsverband hat vorbildlich gearbeitet – und SPÖ-Wohnbaustadträtin Kathrin Gaal macht nichts daraus. Das Gesetz fordert Gaal zum Handeln auf. Ihre Inkompetenz ist es, die Rechtsunsicherheit generiert“, kritisiert FPÖ-Landesparteiobmann und Stadtrat Dominik Nepp deren jüngste Aussagen gegenüber dem „Kurier“.



„Die Fakten liegen auf dem Tisch. Es sind zunächst ein Regierungskommissär einzusetzen und die Zuverlässigkeit der Organwalter zu überpüfen. Was sollte dabei bitte schiefgehen, das Vermögen der Genossenschaft zu sichern?“, fordert Nepp die umgehende Setzung erster Maßnahmen. „Gaal scheint darauf zu setzen, die Sache auszusitzen. Wofür gibt es dann eine Aufsichtsbehörde?“, fordert Nepp wiederum die Neuaufstellung der MA 50.



„Ich frage mich, wie lange die NEOS hier noch mitmachen und sich an die SPÖ verkaufen“, kritisiert Nepp. „Wir Freiheitliche werden aktiv werden und an das Grundbuch herantreten, um die Rückabwicklung der Wohnungstransaktionen anzuregen“, kündigt Nepp Initiativen an.



