Kogler/Stoytchev: Gratulation an Mair und Wohlfahrtstätter

Tiroler Grüne gehen mit „Erfahrung und Erneuerung“ in die Landtagswahl 2023 – Klimaschutz, Energiewende und umfassende Gesundheitspolitik als Kernthemen

Wien (OTS) - Die Tiroler Grünen-Spitze für die kommende Landtagswahl steht nun seit heute fest. Gebi Mair und und Petra Wohlfahrtstätter wurden bei der erstmals ausgetragenen Online-Wahl mit 56 Prozent gegen Gabriele Fischer und Georg Kaltschmid gewählt. Unter dem Motto „Deine Zukunft. Unser Auftrag“ fand die Landesversammlung in Kufstein statt.

Der Bundessprecher der Grünen, Werner Kogler, gratuliert herzlich: „Ich gratuliere Gebi Mair und Petra Wohlfahrtstätter zur Wahl. Sie sind ein starkes Duo, das mit geballter Kompetenz und viel Engagement die Grünen in die Wahl führen werden. Herausforderungen wie die Energiewende, die Teuerung und der soziale Ausgleich benötigen grüne Antworten, die auf allen Ebenen durch überzeugende Persönlichkeiten kommuniziert werden. Ich wünsche den beiden viel Erfolg und Tatendrang.“

Die Grüne Bundesgeschäftsführerin Angela Stoytchev sieht die Grünen für die kommende Landtagswahl bestens aufgestellt. „Die Grünen in Tirol sind als gestaltende Kraft in Regierungsverantwortung nicht mehr wegzudenken. Vom Lufthunderter über die Tarifreform über den Ausbau der Naturschutzgebiete bis zur Ausweitung der sozialen Absicherung haben die Tiroler Grünen bisher viel für die Menschen erreicht. Und mit dem neuen Duo werden werden sie weiterhin am Status Quo rütteln und Reformen vorantreiben“, so Stoytchev.

Die Bundesgeschäftsführerin streicht die erfolgreiche Weiterentwicklung der Statuten in Tirol hervor, die zu mehr Mitbestimmung und zu einer Verdoppelung der Wahlbeteiligung im Vergleich zu früher geführt hat. Dass es gelungen sei einen fairen Wettbewerb der besten Ideen zu etablieren, zeige wie „grundvernünftig“ die Grünen mit herausfordernden Situationen umgehen und welche Stärke die Grünen daraus ziehen. „In anderen Parteien wäre eine Schlammschlacht um die Spitze ausgebrochen. Nicht so bei uns. Es wurde ein Wettbewerb auf hohem Niveau geliefert, stets auf Augenhöhe und ohne Untergriffe. Das ist eine Qualität die ihresgleichen sucht. Ich gratuliere dementsprechend auch herzlich Gabriele Fischer und Georg Kaltschmid und freue mich, wenn sie weiterhin die Tiroler Grünen mitgestalten.“

