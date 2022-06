Sanierung der L 85 Westbahnstraße in St. Valentin

Arbeiten laufen auf Hochtouren

St. Pölten (OTS) - In St. Valentin wird die Westbahnstraße im Zuge der Landesstraße L 85 auf einer Länge von rund 550 Metern erneuert. Bedingt durch die bestehenden Fahrbahnschäden, die schadhafte Entwässerung und das enorme Verkehrsaufkommen entsprach die Westbahnstraße im Zuge der L 85 in St. Valentin nicht mehr den modernen Verkehrserfordernissen und auch nicht mehr den derzeitigen Sicherheitsstandards. Aus diesen Gründen haben der NÖ Straßendienst und die Stadtgemeinde St. Valentin beschlossen, die Westbahnstraße im Zuge der L 85 von Kilometer 1,237 bis Kilometer 1,78 zu sanieren.

Auf einer Gesamtlänge von rund 550 Metern wird die Fahrbahnentwässerung erneuert und die Bahnhofszufahrt umgestaltet. Im Anschluss wird die schadhafte Oberfläche in einer Stärke von 3,5 Zentimetern abgefräst und mit dem Aufbringen einer polymermodifizierten Asphaltdeckschichte wiederhergestellt. Die Fahrbahnbreiten sowie die Anlageverhältnisse bleiben im Wesentlichen unverändert.

Die Arbeiten werden von der Straßenmeisterei Haag in Zusammenarbeit mit Bau- und Lieferfirmen aus der Region ausgeführt, haben am 2. Mai begonnen und werden bis Ende August abgeschlossen. Die Gesamtkosten betragen rund 110.000 Euro, wovon rund 90.000 Euro vom Land Niederösterreich und etwa 20.000 Euro von der Stadtgemeinde St. Valentin getragen werden. Die Asphaltarbeiten werden unter Totalsperre an den Wochenenden (Samstag, 18 Uhr, bis Montag, 05.00 Uhr) ausgeführt. Eine entsprechende Umleitung ist eingerichtet.

Nähere Informationen beim Amt der NÖ Landesregierung, NÖ Straßendienst, Gerhard Fichtinger, Telefon 02742/9005-60141, E-Mail gerhard.fichtinger @ noel.gv.at

