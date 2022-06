NEOS zur Konjunkturprognose: Die Mitte muss jetzt nachhaltig entlastet werden

Loacker: „Die Netto-Reallöhne sinken heuer so stark wie seit 1997 nicht mehr. Die Regierung muss die Kalte Progression JETZT abschaffen!“

Wien (OTS) - „Die Wirkung der Steuerreform 2022 ist bereits jetzt verpufft. Während die steigenden Preise längst auch die Mitte der Gesellschaft treffen, bleibt die Regierung ihrer Showpolitik treu. Die Menschen müssen jetzt endlich über eine weitere Einkommenssteuersenkung entlastet werden. Dazu gehört auch die Abschaffung der Kalten Progression, die wir NEOS schon seit Jahren fordern. Damit könnte auch der private Konsum gestützt werden, der derzeit ein entscheidender Konjunktur- und Wachstumsmotor ist“, sagt Gerald Loacker, NEOS-Sprecher für Wirtschaft, Arbeit und Soziales als Reaktion auf die Pressekonferenz der OeNB zur Konjunkturprognose. Anstatt der nötigen Entlastung verschleudert die Regierung Milliarden an Steuergeld in Form sinnloser Gutscheine. „Wir NEOS fordern eine echte Entlastung durch die Abschaffung der Kalten Progression anstatt scheinheiliger Abgeltungen in Form von Gutscheinen.“

