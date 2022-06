AktionsGemeinschaft: Kein Gott? Kein Staat? Keine ÖH!

Linke Studierendenvertretung präsentiert sich nun nicht nur polizei- sondern auch kirchenfeindlich!

Wien (OTS) - Am letzten Wochenende fand die zweite ordentliche Sitzung der ÖH Bundesvertretung statt, bei der sich die Exekutive (bestehend aus VSStÖ, GRAS und FLÖ) samt beiden kommunistischen Listen geschlossen gegen das Konkordat von 1933 aussprach und sich selbst johlend feierte. In Anbetracht dessen, dass man zuvor noch während der Präsentation des Jahresvoranschlags stolz verkündete eine Spende von Seiten der Kirche erhalten zu haben, ist solch ein Vorgehen nur schwer zu verstehen. “ Als AktionsGemeinschaft distanzieren wir uns klar von dieser Position der Bundes-ÖH und machen auch gleichzeitig darauf aufmerksam welchen Stellenwert das Konkordat für den Österreichischen Hochschulsektor darstellt. Nicht nur die Einrichtung der diversen theologischen Fakultäten wird in ihm geregelt, sondern auch die Möglichkeit zur freien Religionsausübung in Österreich ”, betont Bundesobmann Markus Baurecht.

AktionsGemeinschaft fordert Entschuldigung der Bundes-ÖH

Speziell der Umstand, dass die Exekutive zum Zeitpunkt der Abstimmung darüber Bescheid wusste, welche Bereiche des Hochschulsektor durch das Konkordat geregelt werden, gibt dem Abstimmungsverhalten einen noch bitteren Beigeschmack. “ Es wirkt wie ein Schlag ins Gesicht für all jene Studierende, die an einer theologischen Fakultät, oder aber auch einer der vielen kirchlichen pädagogischen Hochschulen studieren. Mit dieser Positionierung stellt man sich direkt gegen die Existenzgrundlage vieler Hochschulen, die vor allem für den primären und sekundären Bildungssektor essentiell sind ”, beteuert der Referent für pädagogische Hochschulen und Primarstufen Religionslehrer Joseph Potyka-Zeiler.

“ Es gehört schon einiges dazu, sich als Interessensvertretung der Studierenden freudig gegen die Interessen vieler Studierenden zu stellen. Wir fordern daher, dass sich die Bundes-ÖH und alle beteiligten Fraktionen für ihr Verhalten entschuldigen und in der nächsten Sitzung diesen Beschluss revidieren ”, appelliert Klubobfrau Karoline Engstfeld abschließend.

Die AktionsGemeinschaft ist als größte Studierendenvertretung in Österreich in allen 9 Bundesländern vertreten und stellt seit der ÖH-Wahl 2021 an 14 Hochschulen die Exekutive.

