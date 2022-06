SVS als Gastgeber der internationalen Krankenversicherungskonferenz der AIM

Wien (OTS) - Die Sozialversicherung der Selbständigen (SVS) war diese Woche der Gastgeber der Konferenz der Association Internationale de la Mutualité (AIM). Der global agierende Verband der Krankenversicherungen diskutierte in Wien vier Tage lang die aktuellen Herausforderungen und Lösungen im Bereich der öffentlichen Gesundheit und der Sozialversicherung. „Unser gemeinsames Anliegen ist die Entwicklung und der Erhalt eines universellen Zugangs zu hochwertiger, bezahlbarer Gesundheitsversorgung“, erklärt AIM-Präsident Loek Caubo und betont, dass die Vor-Ort-Konferenz nach zwei Jahren Pandemie essenziell sei. „Wir haben gleiche und ganz unterschiedliche Herausforderungen. Von dem intensiven Austausch profitieren alle“, unterstreicht Caubo.

Die Gastgeber, SVS-Obmann Peter Lehner und SVS-Generaldirektor Hans Aubauer, fokussierten sich auf die Digitalisierung in der Sozialversicherung. „One Click to health and social insurance ist nicht nur Thema unseres Beitrags auf der AIM-Konferenz, sondern es ist Auftrag und Leitsatz für unsere Digitalisierungsstrategie, die die SVS konsequent verfolgt“, erklärt Peter Lehner, Obmann der Sozialversicherung der Selbständigen. Hans Aubauer betont in seinem Vortrag: „Wir haben 2015 in der SVS mit unserem Digitalisierungskurs gestartet. Heute können unsere Versicherten mit einem Click ihre Wahlarztrechnungen einreichen oder ihre Beiträge adaptieren.“

Sektionschef Jürgen Meindl präsentierte bei der Konferenz den Künstlerüberbrückungsfonds. Die SVS hatte im Auftrag des Bundesministeriums für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport in Rekordzeit die Überbrückungsfinanzierung für Künstlerinnen und Künstler in der Corona-Pandemie abgewickelt. „Ziel war es, eine unbürokratische Hilfe für die Künstlerinnen und Künstler in Österreich umzusetzen. Das ist uns mit der SVS gelungen. Die Bearbeitungszeit des Antrags lag bei zwei Tagen. So konnte in der Krise rasch geholfen werden“, erläutert Meindl.

An der Konferenz nahmen insgesamt 120 Teilnehmer aus 28 Ländern in Europa, Lateinamerika, Afrika und dem Mittleren Osten teil.



