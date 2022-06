Grüne Wien/Prack zur Causa „Schönes Wohnen“: Behörde muss sofort Regierungskommissär einsetzen

Grüne Wien fordern volle Aufklärung und unverzügliche Prüfung der Rückabwicklung der Wohnungsverkäufe

Wien (OTS) - Nach einem vernichtenden Bericht des Revisionsverbands zur Gemeinnützigen Bau-, Wohn- und Siedlungsgemeinschaft „Schönes Wohnen“, über die „Die Presse“ berichtet hatte, verlangen die Grünen ein sofortiges Tätigwerden der Aufsichtsbehörde.

„Es ist völlig unzureichend, wenn jetzt irgendwelche Ermittlungen oder Verfahren abgewartet werden. Der Bericht des Revisionsverbands zeigt auf, dass die Behörde sofort tätig werden muss. Wir fordern, dass unverzüglich ein:e Regierungskommissär:in eingesetzt wird.“ so Georg Prack, Wohnbausprecher der Grünen Wien, „Es kann nicht sein, dass sich jemand an einem gemeinnützigen Wohnbauträger bereichert. Die Rückabwicklung der Wohnungsverkäufe muss unverzüglich geprüft werden und gegebenenfalls muss ein entsprechendes Verfahren in Gang gesetzt werden. Dazu braucht es jetzt ein rasches Handeln der Wiener Landesregierung als Aufsichtsbehörde.“





